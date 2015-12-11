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بالصور.. طائرة عسكرية تقل 136 لاجئا سوريا تقلع من لبنان فى طريقها إلى كندا

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بالصور.. طائرة عسكرية تقل 136 لاجئا سوريا تقلع من لبنان فى طريقها إلى كندا بالصور.. طائرة عسكرية تقل 136 لاجئا سوريا تقلع من لبنان فى طريقها إلى كندا

>أقلعت طائرة عسكرية كندية على متنها 163 لاجئا سوريا على الأقل إلى تورونتو، حيث تحمل الدفعة الأولى من اللاجئين السوريين من لبنان لإعادة توطينهم فى كندا.

وكانت الكندية قد تعهدت بإعادة توطين عشرة آلاف لاجئ سورى فى كندا قبل نهاية العام الجارى و15 ألفا آخرين بحلول نهاية مارس المقبل.

وقال مسئولون كنديون يوم الخميس إن الموجة الأولى من الوافدين الجدد تتألف من لاجئين ستتولى رعايتهم أفراد وفئات مجتمعية.

وقالت مراسلة "سى بى سى نيوز" سوزان أورميستون من مطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت: "تشمل أول رحلة جوية للاجئين السوريين من لبنان على 70 مسيحيا أرمينيا وستتولى جهات خاصة رعاية معظمهم".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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مصر 365

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