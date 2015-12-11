جون كيرى يزور إيطاليا لبحث الملف الليبى الأحد القادم

>يقوم وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بزيارة إلى العاصمة الإيطالية روما بعد غد الأحد لبحث آخر تطورات الوضع فى ليبيا .

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن كيرى سيبحث خلال زيارته مع نظيرة الإيطالى باولو جنتيلونى الوضع فى ليبيا، لافتا إلى أن المباحثات الوزارية تؤكد الالتزام الدولى بمساعدة الليبيين للمضى قدما نحو تشكيل حكومة وفاق وطنى موحدة .

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتى بعد أكثر من عام من المشاورات التى تمت بين الفصائل الليبية لصياغة مستقبل أفضل من خلال الحوار السياسى برعاية الأمم المتحدة.

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