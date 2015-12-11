تجديد حبس عاطلين 15 يوما لاتهامهما بقتل قهوجى لخلافات مالية فى الدرب الأحمر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل قهوجى بسبب خلافات مالية فى منطقة الدرب الأحمر.

اعترف المتهم الأول "كريم.م" أمام النيابة بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك لسابقة وجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه، وأضاف أنه استعان بالمتهم الثانى للتشاجر معه، وحال تشاجرهم قام الثانى بالتعدى عليه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته محدثًا إصابته التى أودت بحياته، وبمواجهة الثانى أيد ما جاء بأقوال الأول، فأصدرت النيابة قرارها المتقدم.

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا من مستشفى أحمد ماهر باستقبالها "حسن.م.ب"، 36 سنة عامل ومقيم درب الأنسية ـــ دائرة القسم، والسابق اتهامه فى عدد 6 قضايا آخرها 54 لسنة 2015م الدرب الأحمر "سلاح أبيض" (توفى إثر إصابته بجرح نافذ أسفل الفخذ الأيسر).

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وكل من "محمد م ع" 57 سنة عامل بمقهى ومقيم درب لاشين دائرة القسم، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 3865 لسنة 2014 م الدرب الأحمر "مخدرات"، و"كريم م ع" 27 سنة عامل ومقيم درب الأنسية ـ دائرة القسم (مسجل خطر)، والسابق اتهامه فى عدد 11 قضية أخرها 3757 لسنة 2011م الدرب الأحمر "مخدرات" بحوزته سلاح أبيض "مطواة". وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.