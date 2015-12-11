أخبار عاجلة

وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الشبكة المصرية تختتم فعاليات الاحتفال بيوم الإيدز العالمى فى "كوم الدكة"

Google+ Print
الشبكة المصرية تختتم فعاليات الاحتفال بيوم الإيدز العالمى فى "كوم الدكة" الشبكة المصرية تختتم فعاليات الاحتفال بيوم الإيدز العالمى فى "كوم الدكة"
تختتم جمعية كاريتاس، المسئولة عن أعمال سكرتارية الشبكة المصرية للجمعيات الأهلية لمكافحة الإيدز، اليوم الجمعة، فعاليات الاحتفال بيوم الإيدز العالمى، بمنطقة كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية.

ويتضمن حفل الختام كرنفال الشارع بمشاركة 60 فنانًا من و سوريا؛ ورشتين فنيتين، شو أفريقى، عرض حارة تى فى - عن الايدز، شو نوبى والتنورة ومشاركة "بند ارتى نوبا" و "كراكيب".

من جهة أخرى، توفر كاريتاس على مدار اليوم بالتعاون مع البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز عربة متنقلة لإجراء فحص الإيدز مجانًا واختياريًا للراغبين، مع منحهم أرقامًا كودية يستلمون بها نتائج التحليل دون الكشف عن هوياتهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"