الشبكة المصرية تختتم فعاليات الاحتفال بيوم الإيدز العالمى فى "كوم الدكة"

تختتم جمعية كاريتاس، المسئولة عن أعمال سكرتارية الشبكة المصرية للجمعيات الأهلية لمكافحة الإيدز، اليوم الجمعة، فعاليات الاحتفال بيوم الإيدز العالمى، بمنطقة كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية.

ويتضمن حفل الختام كرنفال الشارع بمشاركة 60 فنانًا من مصر و سوريا؛ ورشتين فنيتين، شو أفريقى، عرض حارة تى فى - عن الايدز، شو نوبى والتنورة ومشاركة "بند ارتى نوبا" و "كراكيب".

من جهة أخرى، توفر كاريتاس على مدار اليوم بالتعاون مع البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز عربة متنقلة لإجراء فحص الإيدز مجانًا واختياريًا للراغبين، مع منحهم أرقامًا كودية يستلمون بها نتائج التحليل دون الكشف عن هوياتهم.

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