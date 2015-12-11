رئيس حزب الاجتماعى الحر: انتخابات المحليات الطريق المتبقى للإصلاح

قالت الدكتورة عصمت الميرغنى رئيس حزب الاجتماعى الحر، أن حزبها تقدم بـ4 مرشحين فى انتخابات مجلس النواب ولم ينجح أحد منهم مؤكدا أن قصر فترة الدعاية وضعف الموارد المالية للحزب وراء خسارتهم فى الانتخابات .

وأشارت عصمت الميرغنى فى تصريح خاص، إلى أن حزبها يستعد الان لانتخابات المجالس المحلية،:" بعد ان لعب المال السياسى دورا هاما فى انتخابت البرلمان فان المحليات هو الطريق المتبقى للاصلاح" .

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