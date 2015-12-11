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بالصور.. مظاهرات معارضة ومؤيدة لموقف ترامب من اللاجئين.. والغالبية ترفض

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بالصور.. مظاهرات معارضة ومؤيدة لموقف ترامب من اللاجئين.. والغالبية ترفض بالصور.. مظاهرات معارضة ومؤيدة لموقف ترامب من اللاجئين.. والغالبية ترفض
أظهر استطلاع للرأى الخميس ان غالبية الاميركيين تعارض اقتراح دونالد ، المرشح الاوفر حظا لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية إلى الانتخابات الرئاسية، بشأن منع السوريين موقتا من دخول الولايات المتحدة، لكن بالمقابل فان اكثر من40% من الجمهوريين يؤيدونه.

وبحسب الاستطلاع الذى اجرته صحيفة وول ستريت وشبكة "ان بى سى" فان ربع الاميركيين فقط 25% يؤيدون الدعوة التى اطلقها الملياردير الجمهورى الاثنين لمنع السوريين من دخول الولايات المتحدة، بينما يعارضها 57% من الاميركيين.

وأجرى الاستطلاع يومى الثلاثاء والأربعاء ونشرت نتائجه الخميس وبلغ هامش الخطأ فيه 4.4%

وبحسب الاستطلاع نفسه فان 42% من الجمهوريين يؤيدون مقترح ترامب مقابل 36% منهم يعارضونه، ولم يوضح الاستطلاع هامش الخطأ فى هذه الشريحة لكنه حتما اكبر من 4,4% لان العينة اصغر.

كما اظهر الاستطلاع ان اقل بقليل من ثلثى الاميركيين آراؤهم ايجابية بشأن المسلمين، وهى نسبة لا تزال على حالها منذ 2002، بحسب "ان بى سى"، اما فى الشريحة الجمهورية فان نصف الجمهوريين موقفهم سلبى من السوريين.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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