الاثنين.. دورة مجانية لإعداد قادة المحليات بكفر الشيخ

ينظم المجلس المصرى للقيادات الشبابية بكفر الشيخ الدورة المجانية لإعداد قادة المحليات بقاعة سينما الجمهورية، ابتداءً من الاثنين 14 ديسمبر الجارى حتى الخميس الموافق 17 ديسمبر ، ابتداءً من الساعة الثانية ظهرًا إلى الساعة الخامسة مساءً، بحضور الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، وكوكبة من المحاضرين المتميزين.

وأكد محمد السقا، "نائب المنسق العام للمجلس المصرى للقيادات الشبابية بكفر الشيخ"، أن الدورة تشمل التدريب على كافة اختصاصات أعضاء المجلس المحلى يحاضر فيها.

أضاف السقا، يقوم بالتدريب نخبة من أستاذة جامعات مصر فى علم الإدارة والمحليات والتنمية البشرية والقانون والإعلام والأمن القومى من بينهم الدكتور أحمد الشريف أمين عام مؤسسة القادة والمجلس المصرى عضو الهيئة الاستشارية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وعبد المنعم عباس مدير عام بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ورئيس رابطة المدريين العرب والعميد الدكتور المهندس أسامة الجمال محاضر بكلية الدفاع الجوى والإعلامى والصحفى هيثم الشيخ محاضر بكلية الإعلام بجامعة فاروس والمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض.

وقال حسن أحمد دربالة، مساعد منسق المجلس المصرى بفوه، إنه لا صحة لما تردد عبر إحدى صفحات فيس بوك، عن أن الحضور سيتم عشوائياً أو عامة دون كتابة استمارات تعريفية وقبل بدء الدورة مباشرة، مشيراً أن الراغب للالتحاق بالدورة يوضح بالاستمارة بياناته كاملة ومهاراته الشخصية واللغوية والدورات التى التحق بها، مؤكداً أن فروع المجلس بكافة المدن مفتوحة للجميع لاستلام الاستمارات وكتابتها، وأن الجميع له حق الالتحاق بالدورة.

وقال أحمد هانى غازى، أمين مساعد مؤسسة القادة بكفر الشيخ لشئون مركز فوه، أن الدورة تضمن السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامى، والأسئلة وطلبات الإحاطة والمناقشة والاقتراحات برغبة مقدمة من الأعضاء أو أعضاء مجلس الشعب والشورى أو من المحافظ أو رؤساء الأحياء. ذلك فى الحدود المخولة لكل من هؤلاء فى اللائحة.

وأضاف محمد الملا منسق عام دسوق بمؤسسة القادة، إنه سيتم تدريب الحضور على كافة الأمور المتعلقة بالعضوية وإعداد التقرير بشأنها، وإعداد وصياغة القرارات والتوصيات التى تصدرها لجان المجلس، وتنسيق العمل بين المجلس وسائر المجالس الشعبية الأخرى فى نطاق المحافظة، وما يتعلق باتخاذ إجراءات جنائية أو إدارية أو تأديبية لأى عضو من أعضاء المجلس وإعداد تقارير بشأنها، والمسائل الأخرى التى يحيلها المجلس أو رئيسة على اللجنة الدائمة.

وأضاف أحمد غنيم نائب منسق المجلس المصرى للقيادات الشبابية بمدينة ومركز كفر الشيخ، أن الإقبال على حضور الدورة التدريبية كبير من كافة مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مؤكداً أن الدورة ستشهد اقبالاً كبيراً.