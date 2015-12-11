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عصام حجى:المواطن العربى مُهدد بالإنقراض..وضحايا الطبيعة أكثر من الإرهاب

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عصام حجى:المواطن العربى مُهدد بالإنقراض..وضحايا الطبيعة أكثر من الإرهاب عصام حجى:المواطن العربى مُهدد بالإنقراض..وضحايا الطبيعة أكثر من الإرهاب
قال الدكتور عصام حجى، عالم الفضاء المصرى، والمستشار العلمى لرئيس الجمهورية السابق عدلى منصور، إن المواطن العربى مُهدد بالإنقراض، إذا لم يدرك أن قدرته فى البقاء على الأرض مرهونة بقدرته على التأقلم مع مناخها المتغير.

وأكد عالم الفضاء المصرى، فى حواره عبر فضائية، "سكاى نيوز عربية"، أن الكوارث الطبيعية هى السبب الأول لهلاك الإنسان على كوكب الأرض، وأن عدد قتلى الظواهر الطبيعية أكثر من قتلى الإرهاب.

وأوضح أنه إذا فقد المواطن العربى فهمه لهذه التغيرات فقد قدرته على التأقلم، وأصبح كائن مهدداً بالإنقراض، مضيفاً "العالم العربى نقدر نقول أكثر المناطق تعرضا للتغير المناخى، ومن أخطرها، بسبب أن بيئته صحراء فقط".

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مصر 365