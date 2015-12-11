"التعليم" تبدأ المراجعة النهائية لمشروع قانونها غدا قبل عرضه على البرلمان

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن اللجنة المكلفة بمراجعة مقترح قانون التعليم تبدأ عملها غدا السبت برئاسته وبعض قيادات الوزارة على رأسهم مدير عام الشئون القانونية والمالية والمستشار القانونى للوزير.

وأضاف رئيس قطاع التعليم، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن اللجنة تراجع كل المواد القانونية التى تضمنقها المقترح على أن يتم الانتهاء منها خلال فترة معينة تمهيدا لإرساله إلى الجهات المختصة ومجلس النواب.

وأوضح أن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، يولى هذا الأمر اهتماما بالغا، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل بشكل سريع للوقوف على الجزئيات التى تحتاج إلى تعديل أو إعادة النظر فيها.

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