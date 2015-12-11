بالصور. حملة أمنية على الملاهى الليلية بالعجوزة والمهندسين

شنت الإدارة العامة لشرطة المرافق حملة موسعة بالاشتراك مع مباحث الآداب ومندوبى وزارة السياحة، على الملاهى الليلية والمطاعم السياحية بمنطقة المهندسين التابعة لحى العجوزة، للتأكد من سلامة التراخيص والالتزام بالقواعد والشروط الموضوعة من قبل شرطة السياحة.

خرجت الحملة تحت إشراف العميد خالد عصر مدير إدارة مرافق بالجيزة ، وبقيادة المقدم عمرو قابيل، وبالاشتراك مع كل من المقدم محمد دبوس رئيس مباحث الآداب بقسم العجوزة والملازم أول طارق غزال والمهندس محمد سليمان نائب رئيس حى العجوزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة وسيد حمودة أبو زيد مفتش محافظ الجيزة؛ وجمال عبدالفتاح، متابع وزارة السياحة.



>