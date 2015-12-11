أخبار عاجلة

وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أمين المصرى الديمقراطى بالشرقية: لن يتوقف عملى السياسى رغم خسارتى فى البرلمان

Google+ Print
أمين المصرى الديمقراطى بالشرقية: لن يتوقف عملى السياسى رغم خسارتى فى البرلمان أمين المصرى الديمقراطى بالشرقية: لن يتوقف عملى السياسى رغم خسارتى فى البرلمان
قال إسلام مرعى، أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمحافظة الشرقية، والمرشح السابق لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الأولى ومقرها مدينة الزقازيق، أن خسارته فى الانتخابات لن تكون نهاية الطريق ولن تقف حائلاً أمام استكماله للعمل السياسى والعام، وأنه سيستكمل دوره من خلال المشاركة السياسية والمجتمعية فى كافة المجالات، وهو ما تعهد به قبل إعلان ترشحه للمجلس لممارسة السياسة والسعى فى طريق الإصلاح بغض النظر عن المناصب.

وأكد مرعى، أن هناك عددًا من القضايا الهامة التى تبناها الحزب ويسعى إلى حلها، وعلى رأسها قضية الناشط السياسى محمد العراقى الذى يقوم بقضاء فترة العقوبة بالسجن 3 سنوات على ذمة قضية ملفقة لنضاله ضد نظام جماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى.

وطالب مرعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالنظر فى أمر استمرار حبس العراقى الذى طالما ناضل ضد نظام دموى سقط إبان ثورة 30 يونيو، وإصدار عفو رئاسى عنه، مشددًا على موقفه الشخصى، فضلاً عن موقف الحزب ودعمه لتلك القضية الهامة، ومساندة والدته فى إثبات براءة نجلها وإخراجه من غيابات السجن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365