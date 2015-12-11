أمين المصرى الديمقراطى بالشرقية: لن يتوقف عملى السياسى رغم خسارتى فى البرلمان

قال إسلام مرعى، أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمحافظة الشرقية، والمرشح السابق لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الأولى ومقرها مدينة الزقازيق، أن خسارته فى الانتخابات لن تكون نهاية الطريق ولن تقف حائلاً أمام استكماله للعمل السياسى والعام، وأنه سيستكمل دوره من خلال المشاركة السياسية والمجتمعية فى كافة المجالات، وهو ما تعهد به قبل إعلان ترشحه للمجلس لممارسة السياسة والسعى فى طريق الإصلاح بغض النظر عن المناصب.

وأكد مرعى، أن هناك عددًا من القضايا الهامة التى تبناها الحزب ويسعى إلى حلها، وعلى رأسها قضية الناشط السياسى محمد العراقى الذى يقوم بقضاء فترة العقوبة بالسجن 3 سنوات على ذمة قضية ملفقة لنضاله ضد نظام جماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى.

وطالب مرعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالنظر فى أمر استمرار حبس العراقى الذى طالما ناضل ضد نظام دموى سقط إبان ثورة 30 يونيو، وإصدار عفو رئاسى عنه، مشددًا على موقفه الشخصى، فضلاً عن موقف الحزب ودعمه لتلك القضية الهامة، ومساندة والدته فى إثبات براءة نجلها وإخراجه من غيابات السجن.