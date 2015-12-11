نائب أول شبرا الخيمة بعد استخراجه كارنيه العضوية: القضاء على البطالة من أولوياتى

استخرج المهندس محمود عطية، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، كارنيه العضوية بالمجلس أمس الخميس.

وقال عطية، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إنه يستعد بحزمة تشريعية لمناقشتها تحت القبة منها مشروع قانون للاستثمار لحل مشاكل المستثمرين والتوسع في عمل مشاريع صغيرة للشباب، وقانون الاستثمار الموحد وأجندة تشريعية كاملة تساعد المستثمرين الجادين لعمل مشروعات للقضاء على البطالة بين الشباب.

وأضاف أنه سيتقدم بمشروع قانون الادارة المحلية لتشجبع الشباب لعمل مشروعات صغيرة "الاقتصاد غير الحكومى" لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والمستثمرين ولحماية الشباب من البيروقرطية الحكومية وتسهيل الإجراءات عند تقديم أى طلبات لعمل مشروعات صغيرة تحقق عائدا للمستثمر الصغير، وتابع:"القوانين يجب أن تحقق توازنا بين حقوق المستثمرين والمواطنين والعمل على حل المشكلات التى تواجه الطرفين".

وأكد أنه سيترشح لرئاسة اللجنة الاقتصادية، وستكون الرغبة الثانية لجنة العلاقات الخارجية والثالثة "حقوق الإنسان".

يذكر أن المهندس محمود عطية، حصل على 21 ألف و131 صوتا بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.