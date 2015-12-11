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مصادر: حزب مستقبل وطن يدرس تغيير رئيس كتلته البرلمانية

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مصادر: حزب مستقبل وطن يدرس تغيير رئيس كتلته البرلمانية مصادر: حزب مستقبل وطن يدرس تغيير رئيس كتلته البرلمانية
كشفت مصادر من داخل حزب مستقبل وطن، عن وجود توجه داخل الحزب ومناقشات جادة لتغيير رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المهندس أشرف رشاد.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتم اتخاذ أى قرارات فى هذا الشأن ويجرى الحزب مشاورات ولقاءات مع النواب الفائزين لتحديد طريقة العمل فى البرلمان.

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