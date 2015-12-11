بالفيديو - بمشاركة إيجابية لعبد الشافي.. الأهلي يزاحم الهلال في الصدارة

فاز الأهلي على الهلال في قمة الدوري السعودي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس لحساب الجولة العاشرة.

وحل الأهلي ضيفا على الهلال في ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وشهدت المباراة مشاركة محمد عبد الشافي فيها بشكل كامل وكانت بداية هجمة الهدف الأول لفريقه بتمريرة منه وصلت إلى سلمان المؤشر الذي أرسل عرضية أخرجها دفاع الهلال.

لكن ارتدت الكرة إلى حسين المقهوي الذي سددها في المرمى مباشرة.

وعدل كارلوس إدواردو النتيجة للهلال في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 58 أضاع إيلتون ألميدا فرصة التقدم للهلال بعدما فشل في تسجيل هدفا من ركلة جزاء.

وبشكل عام قدم عبد الشافي مباراة جيدة هجوميا ودفاعيا.

ليأتي رد الأهلي قاسيا بعدما سجل مهند العسيري هدف الفوز بعد ذلك بـ11 دقيقة فقط.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 24 نقطة ليتساوى مع الهلال في صدارة جدول الترتيب.