عادل عبد الرحمن أم بيتوركا؟ الإجابة عند جمهور العميد

حقق الاتحاد انتصار ساحق على خصمه هجر، وسجل نجومه خمسة أهداف، ليستمر التألق تحت قيادة المدير الفني عادل عبد الرحمن، ويؤكد نجوم الآتي أن عودتهم إلى المنافسة ما هي إلا مسألة وقت، خصوصاً بعد رحيل المدرب السابق بولوني.

الطريقة الهجومية

يلعب الاتحاد تحت قيادة المصري عادل عبد الرحمن بجرأة كبيرة، ويهاجم منافسيه بكل قوة، فالعبرة ليست فقط في مباراة هجر، ولكن أيضاً قدم العميد عرض هجومي كامل أمام الشباب في الجولة الماضية، ليؤكد الفريق أنه عائد بكل قوة.

من 4-2-3-1 للمدرب السابق إلى 4-4-2 بتواجد الثنائي فلاتة وريفاس في الأمام، مع خط وسط متكامل، مونتاري والخيبري في العمق، رفقة الرائع رياض إبراهيم والمولد على الأطراف.

ثنائية الهجوم

مختار فلاتة لاعب متحرك، ولا يلعب أبدأً في مركز واحد، لذلك تجده في العمق وعلى الأطراف، بينما ريفاس هو الثعلب الذي يترجم الفرص إلى أهداف، على مقربة من منطقة الجزاء.

يقوم فلاتة بشغل المدافعين، ومساندة لاعبي الوسط أثناء العمل الهجومي، ليسجل اللاعب المحترف أهداف عديدة، ويتصدر قائمة هدافي دوري جميل لهذا الموسم.

السر

الاتحاد لا يفوز بفضل نجومه فقط أو خطة مدربه المؤقت، ولكن الشيء المؤكد أن عادل عبد الرحمن نجح في مهمته سريعأً، بإعادة الروح إلى جسد الاتحاد، وتقوية ثقة اللاعبين في أنفسهم، فجاءت الانتصارات الأخيرة.

عاد بيتوركا بصلاحيات كاملة بأمر الإدارة، لكن صوت العقل يرجح بقاء عادل عبد الرحمن، بكل تأكيد ليس كمدير فني، لكن هذا الرجل يجب أن يستمر كمدرب أول، ومساعد حقيقي للمدير الفني الروماني، في محاولة البحث عن بطولات جديدة للعميد.