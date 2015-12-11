وكيل الأمين العام للأمم المتحدة يتوقع طفرة فى المساعدات إلى اليمن

>قال ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية يوم الخميس ان محادثات سلام اليمن التى ستبدأ الاسبوع القادم هى فرصة لجلب مساعدات انسانية تشتد اليها حاجة ملايين الاشخاص المحرومين من الامدادات الحيوية منذ ان تصاعدت الحرب قبل تسعة اشهر.

وأضاف أوبراين قائلا فى مقابلة مع رويترز "فى اليمن أنا متفائل جدا بأن الخامس عشر من ديسمبر سيكون إيذانا بإطار سلمى جديد يمكننا من خلاله ان نقدم إلى حد كبير جدا المساعدة -سواء بالسرعة او الحجم الكافى إلى جميع المحتاجين."

"بينما يوجد ما يزيد قليلا عن 21 مليون شخص لديهم شكل ما من الحاجة الانسانية فى ارجاء اليمن فان الحاجات الحيوية الفورية تشمل حوالى خمسة ملايين شخص يحتاجون الغذاء والماء والمأوى ورعاية طبية عاجلة فى جميع جبهات الصراع."