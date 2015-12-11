محافظ سوهاج يشهد المهرجان الرياضى لذوى الإعاقة واجتماعا تدريبيا بالمطار

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أمس الخميس، المهرجان الرياضى الأول لذوى الإعاقة تحت شعار "قادرون" باستاد سوهاج الرياضى، والذى نظمته جمعية كاريتاس مصر مركز سيتى للتدريب والدراسات فى الإعاقة، بالاشتراك مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة وكلية التربية الرياضية تحت رعاية االمحافظ بمشاركة عدد 24 جمعية من مراكز ومدن سوهاج المختلفة.

تم التوقيع على محضر تنسيقى بين جمعية كاريتاس مصر ومديرية الشباب والرياضة بسوهاج وكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج المشاركة فى تنفيذ المهرجان، لتحديد الاداور الخاصة بكل طرف كما تم الاستعانة بمتطوعى مركز سيتى وبعض الفرق الكشفية وأبناء كلية التربية الرياضية فى لجان تنظيم المهرجان .

وفى كلمته، أكد المحافظ دعمه وتبنية فكرة المهرجان وتقديم كل الرعاية له وتذليل العقابات أمامه، مشددا على أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية للأشخاص ذوى الاعاقة فى مراكز الشباب واكتشاف قدراتهم وضرورة دمجهم فى الأنشطة الرياضية،.

وأشار المحافظ إلى أن ذوى الإعاقة شركاء أساسين في المجتمع، موجهاً لهم دعوة بالانضمام للمركز الصحفى والاعلام بديوان المحافظة، لمن يملك منهم خبرات في الإعلام والعلاقات العامة، موضحاً أن سوهاج تعد أولى المحافظات التي بدأت في تطبيق كود الإتاحة.

وفى سياق آخر، شهد محافظ سوهاج، الاجتماع التدريبى على جابهة أعمال التدخل غير المشروع بصالة السفر الدولى بمطار سوهاج، حيث ناقش الاجتماع مقترح سيناريو لتنفيذ تدريب مكتبى بهدف تفعيل واختبار خطة الطوارئ وإدارة الأزمات للمطار وزيادة المقدرة علي مواجهة الحالات والأحداث الطارئة بكفاءة، وتحقيق التكامل بالتعاون المستمر بين مختلف الجهات العاملة بالمطار من خلال العمل كفريق واحد، والوقوف على نقاط الضعف والسلبيات الناتجة عن تنفيذ التدريب وتحديد أوجه القصور ومعالجتها والتغلب عليها، وكذلك تقليل زمن الاستجابة وسرعة التنفيذ لتحقيق مبدأ الاستعداد المبكر لمواجهة الأزمات حال حدوثها.

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