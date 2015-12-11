قطاع آثار أبوسمبل يحتفل بحملة " متحدون مع التراث "

نظمت إدارة آثارأبوسمبل، احتفالية ضمن الحملة الدولية التي تنظمها هيئة اليونيسكو مع وزارة الآثار بعنوان "متحدون مع التراث" وتهدف إلى التصدى للفكر المتطرف فى بعض البلاد التراثية.

وصرح الأثرى حسام عبود مدير آثار أبوسمبل، أن حملة " متحدون مع التراث " تنظمها هيئة اليونيسكو بالتعاون مع وزارة الآثار، وذلك بعد أن تنبهت هيئة اليونيسكو للفكر المتطرف لتنظيم داعش والذى يدمر التراث ويسرقه من أجل شراء الأسلحة وخلافه.

وأوضح أن فاعليات الاحتفالية تضمنت إلقاء محاضرة عن حملة متحدون ضد التراث، والتى تهدف إلى حماية التراث الثقافى الأثرى ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وإحياء ذكرى مرور 20 عامًا على توقيع اتفاقية التراث العالمى.

شارك فى الاحتفالية، طلاب المدارس بمدينة أبوسمبل وبحضور رجال الدين الاسلامى والمسيحى ومكتبة أبوسمبل، كما حضر الاحتفالية محمد أنور رئيس مدينة أبوسمبل.