تفاصيل اعترافات سائق وعاطل بخطف حلاق.. الأول:قلدت صوت فتاة لاستدرجته لشبرا

شهدت منطقة بولاق الدكرور بالجيزة جريمة خطف قام خلالها سائق وعاطل باختطاف حلاق وطلب فدية من والده 50 ألف جنيه، إلا أن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تمكنوا من التوصل لهوية المتهمين والقبض عليهما، وتحرير المجنى عليه من الاختطاف بعد احتجازه بشقة بمنطقة المطرية فى القاهره، واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية مع والد الضحية.

وذكر السائق فى اعترافاته عدة تفاصيل مثيرة، حيث قال "العاطل كلفنى باستدراج المجنى عليه بسبب خلافه مع أبوه على مبلغ مالى، وقالى هاديك فلوس لو قدرت تستدرجه لمنطقة شبرا، عشان كدا أنا اتصلت عليه وقلدت صوت بنت، وقولتله أنا معجبة بيك وعايزة أتعرف عليك، ولما وافق طلبت منه يقابلنى بمنطقة شبرا، وحددت معاه المكان والوقت اللى هيقابلنى فيه".

وأضاف المتهم، "لما حددت الموعد مع المجنى عليه بلغت العاطل وقولتله على المكان اللى هيجى فيه الحلاق، وانتظرناه وأول ما وصل للشارع اللى اتفقت معاه عليه مسكناه وحاولنا نركبه عربية كانت معانا، لكن هو قاومنا وجرى وحاول يهرب، وجرينا وراه لحد ما مسكناه ولما الأهالى حاولوا يستفسروا عن سبب مطاردتنا ليه، قولنا أنه حرامى وسارق فلوس مننا، وركبناه العربية بالعافية وخدناه لشقة فى المطرية واحتجزناه فيه".

وتابع المتهم، حديثه قائلا "بعد كدا أتصلنا على والد المجنى عليه من تليفون ابنه، وبلغناه أن ابنه مخطوف، وطلبت منه مبلغ 50 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، وحصل بينا أكتر من اتصال، لحد ما المباحث حددت مكانى وقبضت عليا الأول، وبعدين أنا أرشدت عن مكان المتهم الثانى والشقة المحتجز فيها الحلاق فى المطرية".

المتهم الثانى الذى حرض العاطل على ارتكاب الواقعة وشارك فى اختطاف المجنى عليه فاعترف قائلاً "أنا اللى خلانى أعمل كدا إن ليا فلوس عند أبو الحلاق، وقلت مفيش طريقة تخليه يدفع الفلوس اللى عليه غير خطف ابنه، وعشان كدا استعنت بالمتهم الأول "السائق" وطلبت منه يساعدنى فى استدراج الحلاق، وقدرنا أننا نجيبه لشبرا وبعدين خطفناه واحتجزناه بشقة فى المطرية".

أحداث الجريمة كشف عنها بلاغ تلقاه العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة، من تاجر يدعى "هانى.م" أفاد فيه بتعرض ابنه "م" 22 سنة حلاق للاختطاف على يد مجهولين وطلب خاطفوه فدية 50 ألف جنيه لإطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات تمكن المقدم هانى الحسينى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، من التوصل لهوية طالب الفدية وتبين أنه يدعى "إسلام.ع" سائق، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف أن عاطل يدعى "سيد.ا" حرضه على ارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان احتجاز الحلاق بشقة بمنطقة المطرية.

وعلى الفور تم مداهمة الشقة، وضبط المتهم الثانى المحرض على الخطف وعثر بصحبته على الحلاق مقيدا بالحبال، واعترف المتهم الأول بأن المتهم الثانى حرضه على استدراج المجنى عليه بسبب خلافات مالية بينهما، وأنه قلد صوت فتاة لاستدراج الضحية، واختطفه بصحبة العاطل، فأخطر اللواء خالد شلبى، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وحرر العقيد عمرو حافظ، نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.