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مجلس أمناء العاشر وجامعة الزقازيق ينظمان اليوم قافلة طبية مجانية لجميع التخصصات

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مجلس أمناء العاشر وجامعة الزقازيق ينظمان اليوم قافلة طبية مجانية لجميع التخصصات مجلس أمناء العاشر وجامعة الزقازيق ينظمان اليوم قافلة طبية مجانية لجميع التخصصات
تنظم لجنة الصحة بمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع كلية الطب ومستشفيات جامعة الزقازيق، اليوم الجمعة، بمركز دارك الطبى بالمجاورة الـ12 قافلة طبية مجانية لأهالى المدينة لجميع التخصصات.

ومن جانبه أكد الدكتور محيى حافظ رئيس اللجنة الصحية بالمجلس، أنه ستتوفر أجهزة طبية للكشف على جميع التخصصات وأجهزة لقياس الصفراء والمعادن عند الأطفال، وسيبدأ استقبال الأهالى من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الخامسة عصرًا، وسيتم توفير أتوبيسات من ميدان الأردنية بوسط المدينة، لنقل الأهالى من وإلى المكان المخصص لإقامة القافلة.

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