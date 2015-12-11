زوج يعرض زوجته للجنس الجماعى على فيس بوك..والمتهمة:أجبرنى على الفسق

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب من ضبط زوج وزوجته، قاموا بإنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لدعوة راغبة المتعة لممارسة الجنس بالبساتين بمقابل مادى.

البداية بعد رصد المتابعة بالإدارة برئاسة اللواء أمجد شافى مدير مباحث الأداب عن وجود صفحة على الإنترنت يدعو فيها زوج لممارسة الجنس الحرام الجماعى مع زوجته مقابل 1000 جنيه.

وعلى الفور، كلف اللواء زكريا أبو زينة نائب المدير العام بتشكيل فريق بحث لتحديد هوية المتهمين بقيادة

>اللواء أسامة عايش مدير النشاط الخارجى بالإدارة، والذى توصل إلى صفحة الزوج الذى يقوم فيها بعرض زوجته لممارسة الجنس الفردى والجماعى بمشاركته، شريطة أن يكون راغب المتعة لديه مسكن لممارسة تلك الأفعال، ويقوم المتهمان بإحضار بعض الأدوات الجنسية لاستخدامها.

وعلى الفور، تحركت قوة برئاسة العميد أشرف كسبة والمقدم أحمد صلاح المقدم محمد الزغبى والمقدم أيمن بيومى والمقدم سيد عبد الغفار وتم ضبط الزوج وزوجته، وبمواجهتهما اعترف الزوج أنه يقوم بتسهيل دعارة زوجته مقابل 1000 جنيه لمن يرغب، من خلال ممارسة جنس جماعى مع آخرين بالإشتراك معه، فيما اعترفت الزوجة، أن زوجها هو من أجبرها على تلك الأفعال.

وبتفتيش المتهمان تبين وجود العديد من المواد الجنسية بحوزتهما، بالإضافة إلى مبالغ مالية وهواتف محمولة مدون عليها جرائمهما، وتم التحفظ على مضبوطات الجريمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة.