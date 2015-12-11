أخبار عاجلة

وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"المجمعات الاستهلاكية": طرح "كون وجبتك" للمواطنين على فارق نقاط الخبز

Google+ Print
"المجمعات الاستهلاكية": طرح "كون وجبتك" للمواطنين على فارق نقاط الخبز "المجمعات الاستهلاكية": طرح "كون وجبتك" للمواطنين على فارق نقاط الخبز
أعلن محمد صدقى، رئيس شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، عن طرح "كون وجبتك" للمواطنين عن فارق نقاط الخبز، وهى السلع التى تصرف للمواطنين مجانا مقابل ترشيدهم فى استهلاك الخبز المدعم من فروع الشركة، لافتا إلى أن ذلك جاء تيسيرا للمواطنين.

وأضاف رئيس الشركة، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع "، أن هناك وجبات تشمل (كيلو أوراك محلى و2 كيس مكرونة ونصف كيلو بصل وعلبة صلصة وكيلو بطاطس)، وهناك وجبة تشمل (كباب حلة وأرز أبيض وطماطم وبصل وجوافة وصلصة)، ووجبة مكرونة بالباشميل وتشمل (مكرونة قلم وطبق مفروم وكيس باشميل وطماطم سلطة وخيار وبصل وبرتقال)، إضافة إلى وجبات تتضمن (فرخة كاملة زنه كيلو ، وكيلو أرز وخضار وطماطم وصلصة ومسلى) ، ووجبة تشمل(لحم مجمد وكيلو أرز وكيلو خضار وكيلو طماطم وسلطة)، وأيضا هناك وجبة تتضمن (كيلو سمك ماكريل وكيلو أرز وخضار سلطة)، ووجبة تشمل (لحم مفروم وكيلو أرز وكيلو خضار وطبق سلطة وصلصة ووجبة كبدة شرائح ومكرونة وصلصة وسلطة).

كانت وزارة والتجارة الداخلية، قد طرحت مبادرة كون وجبتك بقيمة الواحدة 30 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية وتتضمن بعض منتجات اللحوم أو الأسماك والخضراوات والفاكهة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد