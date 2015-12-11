"المجمعات الاستهلاكية": طرح "كون وجبتك" للمواطنين على فارق نقاط الخبز

أعلن محمد صدقى، رئيس شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، عن طرح "كون وجبتك" للمواطنين عن فارق نقاط الخبز، وهى السلع التى تصرف للمواطنين مجانا مقابل ترشيدهم فى استهلاك الخبز المدعم من فروع الشركة، لافتا إلى أن ذلك جاء تيسيرا للمواطنين.

وأضاف رئيس الشركة، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع "، أن هناك وجبات تشمل (كيلو أوراك محلى و2 كيس مكرونة ونصف كيلو بصل وعلبة صلصة وكيلو بطاطس)، وهناك وجبة تشمل (كباب حلة وأرز أبيض وطماطم وبصل وجوافة وصلصة)، ووجبة مكرونة بالباشميل وتشمل (مكرونة قلم وطبق مفروم وكيس باشميل وطماطم سلطة وخيار وبصل وبرتقال)، إضافة إلى وجبات تتضمن (فرخة كاملة زنه كيلو ، وكيلو أرز وخضار وطماطم وصلصة ومسلى) ، ووجبة تشمل(لحم مجمد وكيلو أرز وكيلو خضار وكيلو طماطم وسلطة)، وأيضا هناك وجبة تتضمن (كيلو سمك ماكريل وكيلو أرز وخضار سلطة)، ووجبة تشمل (لحم مفروم وكيلو أرز وكيلو خضار وطبق سلطة وصلصة ووجبة كبدة شرائح ومكرونة وصلصة وسلطة).

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد طرحت مبادرة كون وجبتك بقيمة الواحدة 30 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية وتتضمن بعض منتجات اللحوم أو الأسماك والخضراوات والفاكهة.