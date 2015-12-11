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اليوم.. إنطلاق فعاليات الاجتماع السداسى بالخرطوم حول سد النهضة

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اليوم.. إنطلاق فعاليات الاجتماع السداسى بالخرطوم حول سد النهضة اليوم.. إنطلاق فعاليات الاجتماع السداسى بالخرطوم حول سد النهضة
تبدأ بعد ظهر اليوم الجمعة بالخرطوم، فعاليات الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية و الرى لدول و السودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة، وسط توقعات بحسم الخلافات الحالية و إنقاذ المفاوضات الفنية التى تواجه تعثراً وخلافات حادة بين الأطراف الثلاثة تهدد بوصولها لطريق مسدود، فضلا عن تنفيذ بنود اتفاق إعلان المبادىء الموقع بين رؤساء الدول الثلاث مارس الماضى.

وانتهى الوفد المصرى، من استعداداته الكاملة للاجتماع الوزارى لوزراء الخارجية و الرى بالدول الثلاث الذى يعد اجتماعا محورياً وشديد الأهمية خاصة فى توجيه مسار المفاوضات الفنية سياسيا للرجوع و فى أسرع وقت إلى تنفيذ بنود خارطة الطريق و الجدول الزمنى المتفق عليها من الدول الثلاث ضمن اتفاق المبادىء الذى وقعة رؤساء مصر والسودان و إثيوبيا.

وتعقد جلسات الاجتماع السداسى، على مدار يومين يتم خلالها عرض الشواغل و عناصر القلق المصرية والرؤية المصرية لحسم جميع الأمور العالقة حول مفاوضات السد الإثيوبى، سعياً للوصول إلى اتفاق شامل حول عناصر القلق المصرى ومنها تسارع وتيرة بناء السد وبطء سير المفاوضات الفنية.

- وزيرا الخارجية والرى يصلان الخرطوم لحضور الاجتماع السداسى لسد النهضة

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مصر 365

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