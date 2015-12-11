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الدوحة تكريم الفنانة حياة الفهد لتميزها خليجياً

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الخميس 10-12-2015 22:32

كرم سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الفائزين الخليجيين بجائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتميز في دورتها الأولى، وبينهم 9 كويتيين، مشيداً بعطائهم المتميز وما يقومون به من تعزيز لدور دول مجلس التعاون.

الشخصيات الكويتية المكرمة تضم الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون الخليجي والديبلوماسي عبدالله بشارة، والفلكي صالح العجيري، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء فيصل المرشد، والجراح العالمي الدكتور وضاح الرفاعي.

والجائزة تمنح للمتميزين من مواطني دول مجلس التعاون الذين لهم إسهامات ملحوظة وبارزة من خلال أعمال علمية أو أدبية أو خيرية أو جهود بارزة ذات فائدة للمجلس أو للدول الأعضاء أو للعالمين العربي والإسلامي في عدد من المجالات.

وحظيت الفنانة الكويتية القديرة الفهد باستقبال حافل لدى وصولها الدوحة لاستلام التكريم الخاص بها، وحلت أيضاً ضيفة على المطربة الإماراتية أحلام التي حرصت على الإحتفاء بها ونشر مجموعة من مقاطع لهما بمنزلها بالعاصمة القطرية بحضور وعد.

يذكر ان الفنانة القديرة حياة الفهد تنتظر بدء تصوير مسلسلها الجديد "بائعة النخي " الذي يمثل عودة للأعمال التراثية التلفزيونية عقب فترة من الغياب انشغلت خلالها الفهد بالمسلسلات المعاصرة.

 

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