فيلم Carol يتصدّر ترشيحات جوائز الـ Golden Globes

تصدّر فيلم Carol ترشيحات جوائز الـ Golden Globes مع خمسة ترشيحات كأفضل فيلم وأفضل ممثلة لـ Cate Blanchett ولـ Rooney Mara عن فئة الأفلام الدرامية وأفضل مخرج لـ Todd Haynes وأفضل موسيقى.

ونال كل من فيلم The Big Short و The Revenant و Steve Jobs أربعة ترشيحات. وسجّلت مفاجأتان بترشّح Mad Max: Fury Road لجائزة أفضل فيلم عن فئة الدراما وأفضل مخرج لـ George Miller، وترشّح The Martian لجائزة أفضل فيلم وأفضل ممثل لـ Matt Damon عن فئة الأفلام الكوميدية والموسيقية وأفضل مخرج لـ Ridley Scott.

ويتنافس لأول مرة فيلمان من إنتاج Disney و Pixar لجائزة أفضل فيلم كرتوني وهما Inside Out و The Good Dinosaur.

يذكر أن حفل الـ 73 لتوزيع جوائز الـ Golden Globes التي تمنحها رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية سيتم في 10 يناير المقبل. فيما يلي اللائحة الكاملة للترشيحات:

أفضل فيلم - فئة الأفلام الدرامية

Carol

Mad Max: Fury Road

The Revenant

Room

Spotlight

أفضل ممثل - فئة الأفلام الدرامية

Bryan Cranston عن فيلم Trumbo

Leonardo DiCaprio عن فيلم The Revenant

Michael Fassbender عن فيلم Steve Jobs

Will Smithعن فيلم Concussion

Eddie Redmayne عن فيلم The Danish Girl

أفضل ممثلة - فئة الأفلام الدرامية

Cate Blanchett عن فيلم Carol

Brie Larson عن فيلم Room

Rooney Mara عن فيلم Carol

Saoirse Ronan عن فيلم Brooklyn

Alicia Vikanderعن فيلم The Danish Girl

أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي

The Big Short

Joy

The Martian

Spy

Trainwreck

أفضل ممثلة - فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية

Christian Bale عن فيلم The Big Short

Steve Carell عن فيلم The Big Short

Matt Damon عن فيلم The Martian

Al Pacino عن فيلم Danny Collins

Mark Ruffalo عن فيلم Infinitely Polar Bear

أفضل ممثلة - فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية

Melissa McCarthy عن فيلم Spy

Jennifer Lawrence عن فيلم Joy

Amy Schumer عن فيلم Trainwreck

Maggie Smith عن فيلم The Lady in the Van

Lily Tomlin عن فيلم Grandma

أفضل مخرج

Todd Haynes عن فيلم Carol

Alejandro Innaritu عن فيلم The Revenant

Tom McCarthy عن فيلم Spotlight

George Miller عن فيلم Mad Max: Fury Road

Ridley Scott عن فيلم The Martian

أفضل ممثلة في دور مساعد

Jane Fonda عن فيلم Youth

Helen Mirren عن فيلم Trumbo

Alicia Vikander عن فيلم Ex Machina

Kate Winslet عن فيلم Steve Jobs

Jennifer Jason Leigh عن فيلم The Hateful Eight

أفضل ممثل في دور مساعد

Paul Dano عن فيلم Love and Mercy

Idris Elba عن فيلم Beasts of No Nation

Mark Rylance عن فيلم Bridge of Spies

Michael Shannon عن فيلم 99 Homes

Sylvester Stallone عن فيلم Creed

أفضل فيلم كرتوني

Anomalisa

Good Dinosaur

Inside Out

The Peanuts Movie

The Shaun the Sheep Movie

أفضل فيلم أجنبي

The Brand New Testament

The Club

The Fencer

Mustang

Son of Saul

أفضل أغنية

Love Me Like You Do من فيلم 50 Shades of Grey

One Kind of Love من فيلم Love and Mercy

See You Again من فيلم Furious 7

Simple Song #3 من فيلم Youth

Writing's on the Wall من فيلم Spectre

أفضل موسيقى

Carter Burwell عن فيلم Carol

Ennio Morricone عن فيلم The Hateful Eight

Daniel Pemberton عن فيلم Steve Jobs

Ryuichi Sakamoto و Alva Noto عن فيلم The Revenant

Alexandre Desplat عن فيلم The Danish Girl

أفضل سيناريو

Tom McCarthy و Josh Singer عن فيلم Spotlight

Aaron Sorkin عن فيلم Steve Jobs

Quentin Tarantino عن فيلم The Hateful Eight

Emma Donoghue عن فيلم Room

Charles Randolph و Adam McKay عن فيلم The Big Short