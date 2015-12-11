أخبار عاجلة

وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

المركب الصينى "تشينداوو" تصل الإسكندرية فجر اليوم فى رحلة إحياء طريق الحرير

Google+ Print
المركب الصينى "تشينداوو" تصل الإسكندرية فجر اليوم فى رحلة إحياء طريق الحرير المركب الصينى "تشينداوو" تصل الإسكندرية فجر اليوم فى رحلة إحياء طريق الحرير
تصل إلى الميناء الشرقى للإسكندرية فجر اليوم الجمعة، المركب الصناعى الصينى "تشينداوو" ويستقبلها نادى اليخت المصرى بالإسكندرية.

تأتى تشينداوو فى رحلتها من الصين وحتى ميناء مونت كارلو بفرنسا بهدف إحياء طريق الحرير الملاحى القديم منذ أكثر من 5 آلاف عام، حيث كان ينقل عن طريقه الحرير وبضائع أخرى إلى العالم يعمل على رواج اقتصادى وتعاون إقليمى للدول الواقعة على طول مساره و يخدم مصالح الشعوب حيث يخترق أسيا وأوروبا وإفريقيا، انتقلت معه الثقافات الإنسانية كان له تأثير كبير فى ازدهار كثير من الحضارات القديمة الصينية و المصرية و الرومانية.

وتأتى هذه المبادرة من الصينية وبالتعاون مع الاتحاد الدولى للشراع، وبالتنسيق مع المركز الثقافى الصينى المصرى بالقاهرة ونادى اليخت المصرى.

ومن المقرر أن يقام حفل استقبال بهذه المناسبة فى الثالثة والنصف عصرًا بنادى اليخت المصرى بالإسكندرية، بحضور سفير الصين بالقاهرة و قائد القوات البحرية ومحافظ الإسكندرية بالإنابة وقيادات تنفيذية وشعبية وأعضاء السلك الدبلوماسى بالإسكندرية.

يذكر أن المركب يبلغ طولها 35 مترًا وعرضها 24 مترًا بها شراع رئيسى يبلغ ارتفاعه 33 مترًا،ـ بالإضافة 3 أشرعة صغيرة (فلوك) وبالون أمامى يرفع عندما يكون اتجاه الريح من خلف المركب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك