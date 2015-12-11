المركب الصينى "تشينداوو" تصل الإسكندرية فجر اليوم فى رحلة إحياء طريق الحرير

تصل إلى الميناء الشرقى للإسكندرية فجر اليوم الجمعة، المركب الصناعى الصينى "تشينداوو" ويستقبلها نادى اليخت المصرى بالإسكندرية.

تأتى تشينداوو فى رحلتها من الصين وحتى ميناء مونت كارلو بفرنسا بهدف إحياء طريق الحرير الملاحى القديم منذ أكثر من 5 آلاف عام، حيث كان ينقل عن طريقه الحرير وبضائع أخرى إلى العالم يعمل على رواج اقتصادى وتعاون إقليمى للدول الواقعة على طول مساره و يخدم مصالح الشعوب حيث يخترق أسيا وأوروبا وإفريقيا، انتقلت معه الثقافات الإنسانية كان له تأثير كبير فى ازدهار كثير من الحضارات القديمة الصينية و المصرية و الرومانية.

وتأتى هذه المبادرة من الحكومة الصينية وبالتعاون مع الاتحاد الدولى للشراع، وبالتنسيق مع المركز الثقافى الصينى المصرى بالقاهرة ونادى اليخت المصرى.

ومن المقرر أن يقام حفل استقبال بهذه المناسبة فى الثالثة والنصف عصرًا بنادى اليخت المصرى بالإسكندرية، بحضور سفير الصين بالقاهرة و قائد القوات البحرية ومحافظ الإسكندرية بالإنابة وقيادات تنفيذية وشعبية وأعضاء السلك الدبلوماسى بالإسكندرية.

يذكر أن المركب يبلغ طولها 35 مترًا وعرضها 24 مترًا بها شراع رئيسى يبلغ ارتفاعه 33 مترًا،ـ بالإضافة 3 أشرعة صغيرة (فلوك) وبالون أمامى يرفع عندما يكون اتجاه الريح من خلف المركب.