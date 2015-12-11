انطلاق مهرجان الأسر الطلابية بجامعة قناة السويس مارس المقبل

تستضيف جامعة قناة السويس مهرجان الأسر الطلابية للجامعات والمعاهد المصرية، وذلك فى الفترة من 5 حتى 10 مارس المقبل 2016، تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة.

وإشراف عام الدكتور طارق راشد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف فاتن السيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والكابتن طارق عجيبة نائب المدير العام لرعاية الشباب ومدير عام نشاط الأسر الطلابية بجامعة قناة السويس.

وأكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، أن خبرات الجامعة ونجاحها فى استضافة أسبوع شباب الجامعات المصرية فى سبتمبر الماضى يعد دليلاً على نجاح الجامعة فى إقامة المؤتمرات والمهرجانات، وإنها مستعدة لاستقبال طلاب مصر.

وأشار الدكتور طارق راشد رحمى، إلى أن المهرجان يتضمن مسابقات تثقيفية ورياضية ومسابقات اجتماعية وعلمية، والعديد من الأنشطة التى يتبارى فيها طلاب الجامعات المصرية كمسابقات خماسى كرة القدم وكرة الطائرة وتنس الطاولة وكرة السرعة، إضافة للمسابقات الترفيهية والشعر ودورى المعلومات والمسابقات الدينية، وأن الهدف من تجميع المتسابقين فى المقام الأول وأن يعودوا إلى جامعتهم محملين بذكريات جميلة وصداقات وذكرى عن جامعة قناة السويس والإسماعيلية.

وقال الكابتن طارق عجيبة مدير إدارة الأسر الطلابية، إنه سيتم من خلال أيام المهرجان تنظيم مسابقات شاطئية على شواطئ الإسماعيلية وشرم الشيخ، كما يتم تنظيم رحلات للشباب لموقع قناة السويس الجديدة لمشاهدة الإنجاز المصرى الكبير.