الآداب تضبط 3 شبكات إلكترونية لممارسة الرزيلة فى العجوزة والدقى والبساتين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط 4 فتيات ساقطات وأوكرانية وزوج وزوجته، قاموا بإنشاء صفحات على "فيس بوك"، لدعوة راغبة المتعة الحرام لممارسة الجنس بالعجوزة والدقى والبساتين.

البداية بعد رصد المتابعة بالإدارة برئاسة اللواء أمجد شافى مدير مباحث الآداب، عن وجود 4 صفحات على الإنترنت تدعو لممارسة الجنس الحرام بطرق مختلفة.

وعلى الفور كلف اللواء زكرية أبو زينة نائب المدير العام، بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء أسامة عايش مدير النشاط الخارجى بالإدارة، والذى توصلت إلى قيام سيدة أوكرانية بإنشاء صفحة لها على الإنترنت بوجودها داخل البلاد لممارسة الجنس مقابل 1800 جنيه فى الساعة، وأيضًا وجود صفحة لزوج يقوم بعرض زوجته لممارسة الجنس الفردى والجماعى بمشاركته والثالثة صفحة لفتاتين طالبة بكلية الصيدلة، والأخرى بكلية الآداب لممارسة الجنس الحرام والسادى مقابل مبالغ مالية دون تميز.

وأيضًا إنشاء ساقطتين هما "صافى وجيجى" صفحة على "فيس بوك"، للتعارف وعرض زواج المسيار والعرفى لممارسة الجنس مقابل 2000 جنيه، وإعلانها عن وجود فتيات ساقطات برفقتها لممارسة الجنس الجماعى أو الفردى حسب طلب راغبى المتعة الحرام، وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد صلاح من جمع التحريات، والتى أكدت صحة المعلومات وتبين أن المتهمين تتخذ شقة بمنطقة العجوزة وكرًا لممارسة نشاطها الإثم لاستقبال راغبى المتعة الحرام والزواج المسيار.

وعلى الفور تحركت قوة برئاسة العميد اشرف كسبة والمقدم أحمد صلاح المقدم محمد الزغبى، والمقدم أيمن بيومى والمقدم سيد عبد الغفار، وتم ضبط الزوج وزوجته.. واعترف الزوج أنه يقوم بتسهيل دعارة زوجته مقابل 1000 جنيه لمن يرغب وأيضا ممارسته الجنس الجماعى بصبحه رجال آخرين مع زوجته وباشتراك معه.. واعترفت الزوجة أن زوجها هو من أجبرها على تلك الأفعال لممارسة الجنس الجماعى فى وجوده.

كما تمكنت القوة من ضبط سيدة أوكرانية 40 عامًا، داخل فندق فرامنت المطار بمصر الجديدة، بعد إعلانها ممارسة الجنس مقابل 1800 جنيه فى الساعة لراغبى المتعة الحرام.

ونجحت القوة أيضًا فى ضبط طالبة فى كلية صيدلة بعد إعلانها ممارسة الجنس السادى فقط للرجال مقابل 800 جنيه، وفتاة أخرى لممارسة الرذيلة مع الرجال مقابل 500 جنيه.

وتم ضبط المتهمتان "جيجى وصافى" داخل الشقة وبتفتيشها تبين وجود العديد من عقود الزواج العرفى الخاص بهما ومواد جنسية ومبلغ 500 جنيه وهواتف محمولة مدون عليها جرائمهما، وبمواجه المتهمتين أمام المستشار هادى عزب رئيس نيابة العجوزة اعترفتا بما هو منسوب إليهما.

وأضافوا أنهما اتجها لهذا النشاط من عامين ونصف للجذب راغبى المتعة الحرام من الأثرياء والاتفاق معهم على الزواج مقابل 7 آلاف جنيه لمدة أسبوع و2000 جنيه لمدة يومين، وأنهما تزوجا 52 رجلاً عن طريق المسيار والعرفى، وأن حاجتهما للمادة وظروفها الأسرية دفعتها لارتكاب ذلك النشاط.

وبتفتيش أوكار المتهمتان تبين وجود العديد من المواد الجنسية ومبالغ مالية وهواتف محمولة مدون عليها جرائمهما.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر الوقائع، وإرسال المتهمين للنيابة.