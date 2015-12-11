دفاع متهمى "أنصار الشريعة": لم يصلنا قرار التأديب.. والمنتدبين لم يحضر أحد

قال المحامى أحمد حلمى، عضو هيئة دفاع المتهمين بقضية كتائب أنصار الشريعة، إن أعضاء الدفاع المحالين للمحكمة التأديبية لم يصلهم إخطارا من المحكمة بشأن التحقيق معهم.

وأضاف "حلمى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الـ 10 محامين الذين قامت المحكمة بندبهم لم يحضر منهم أحد حتى الآن جلسات القضية، وإن قرار الإحالة إلى التأديب سوف يستفيد منه الدفاع فى الطعن على الأحكام الصادرة من الدائرة.

وتابع "حلمى"، :" قرار الإحالة للمحكمة التأديبية يكون بإخطار المحكمة للنيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين، وتقوم النيابة بعدها باستدعاء المحامين لسماع أقوالهم والتحقيق بالواقعة، ومن ثمَّ يتم إحالتهم إلى الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، وليس من حق المحكمة أن تنتدب محاميًا للمتهم دون إذنه".

كانت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قد أحالت كل من المحامى على إسماعيل، والمحامى منتصر الزيات، وسعيد جميل محمد، وسعيد حسن، وأحمد عباس حلمى، للمحاكمة التأديبية لتخلفهم عن الحضور، كما قررت المحكمة ندب 10 محامين آخرين للدفاع عن المتهمين.

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