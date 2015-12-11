أخبار عاجلة

وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

دفاع متهمى "أنصار الشريعة": لم يصلنا قرار التأديب.. والمنتدبين لم يحضر أحد

Google+ Print
دفاع متهمى "أنصار الشريعة": لم يصلنا قرار التأديب.. والمنتدبين لم يحضر أحد دفاع متهمى "أنصار الشريعة": لم يصلنا قرار التأديب.. والمنتدبين لم يحضر أحد
قال المحامى أحمد حلمى، عضو هيئة دفاع المتهمين بقضية كتائب أنصار الشريعة، إن أعضاء الدفاع المحالين للمحكمة التأديبية لم يصلهم إخطارا من المحكمة بشأن التحقيق معهم.

وأضاف "حلمى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الـ 10 محامين الذين قامت المحكمة بندبهم لم يحضر منهم أحد حتى الآن جلسات القضية، وإن قرار الإحالة إلى التأديب سوف يستفيد منه الدفاع فى الطعن على الأحكام الصادرة من الدائرة.

وتابع "حلمى"، :" قرار الإحالة للمحكمة التأديبية يكون بإخطار المحكمة للنيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين، وتقوم النيابة بعدها باستدعاء المحامين لسماع أقوالهم والتحقيق بالواقعة، ومن ثمَّ يتم إحالتهم إلى الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، وليس من حق المحكمة أن تنتدب محاميًا للمتهم دون إذنه".

كانت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد فهمى، قد أحالت كل من المحامى على إسماعيل، والمحامى منتصر الزيات، وسعيد جميل محمد، وسعيد حسن، وأحمد عباس حلمى، للمحاكمة التأديبية لتخلفهم عن الحضور، كما قررت المحكمة ندب 10 محامين آخرين للدفاع عن المتهمين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة