حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 2015/12/12

توقعات لبرج الميزان على الصعيد المهنى:

يساعدك صديق مقرب على تجاوز محنة كبيرة، تقبل مساعدته، وحاول الخروج من المشكلة بأسرع وقت، واعتمد على التكتم فى جميع ما تفعله، حتى تصل إلى قرارك النهائى.

توقعات لبرج الميزان على الصعيد العاطفى :

الحب يطرق بابك، ولكنك لا تهتم به، لا تحاول التمادى فى تصنع عدم الاهتمام، ففى داخلك مشاعر نحو هذا الشخص ولكنك تحاول محاربتها بكل قوتك.

توقعات لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>تكتشف "مرض مزمن أو وراثى" لم تكن تعلم عنه شىء، لا تجعل الصدمة تفقدك الأمل، واستعن بالأطباء لتتمكن من إكمال حياتك، دون أن يقف المرض أمامك.

برج الميزان برج هوائى يتمتع بحماسة كبيرة فى العمل والصداقة والحب، فهو أفضل صديق يمكن أن تحظى به، وصفاته المخلصة تجعله حبيب مثالى و"مضحى" حتى لو على حساب نفسه، وهو وقور ومعتز بأشيائه جداً، كما أن حياته يغلب عليها الصدق والنظام فى المنزل والعمل، وعن حظ برج الميزان اليوم الجمعة يرى علماء الفلك والأبراج أن كفة الميزان بدأت تتأرجح منك، لا تفقد إحساسك بالعدل والمسئولية، وأوفى بالوعد الذى قطعته لشخص تتجاهله منذ فترة طويلة الآن.