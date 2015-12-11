حظك اليوم برج العقرب ليوم السبت 2015/12/12

حظك اليوم لبرج العقرب:

على الصعيد المهنى:

حالة من الهدوء بشكل عام سيتعرض لها أبناء هذا البرج، فبعد موجات الغضب والحزن العارمة التى تعرضوا لها جاء اليوم ليلتقطوا أنفاسهم قليلا ويبدأون حياة جديدة على المستوى المهنى.

على الصعيد العاطفى:

الغيرة ما زالت تسيطر على أبناء هذا البرج، لكن بنسبة أقل عن سابق الأمر الذى سيجعل موازين علاقتهم العاطفية تتغير قليلا إلى الأفضل، لذلك يجب أن يستغلوا هذه الفترة حتى يمروا بهذه المرحلة العصيبة .

على الصعيد الصحى:

يجب أن تكون حذرا هذه الأيام وابتعد تماما عن الانفعالات والشد العصبى والتفكير طوال الليل والنهار حتى لا تتعرض لمشاكل صحية كبرى.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كافة المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستبقى إلى جوارك الأيام القادمة.

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