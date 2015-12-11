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حظك اليوم برج القوس يوم السبت 2015/12/12

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حظك اليوم برج القوس يوم السبت 2015/12/12 حظك اليوم برج القوس يوم السبت 2015/12/12

حظك اليوم لبرج القوس:

على الصعيد المهنى:

الأوضاع فى العمل تغيرت بدرجة كبيرة فى الفترة الماضية على عكس ما كان فى الماضى، على الرغم من كل الأجواء السيئة التى مررت بها مؤخراً، إلا أنك حاولت الحافظ على أدائك قدر الإمكان، لأنك من نوعية الأشخاص المحبين للعمل وتقديم أفضل ما لديهم إلى العمل، كما أن إخلاصك سيكون له دور فيما بعد فى وضعك بالعمل.

على الصعيد العاطفى:
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>تحاول أن تتفادى منذ فترة طويلة حدوث أى خلافات مع الحبيب، إلا أن الأوضاع السيئة هى التى تفرض نفسها عليك، مما يؤثر على علاقتك بالحبيب، فما عليك هو أن تتخلى الحذر وتبتعد تماماً عن الأساليب الاستفزازية.

على الصعيد الصحى:

حاول أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان، ففى الشتاء يكون لديك فرصة فرصة كبيرة للإصابة بالأمراض، خصوصاً أنك فى المعتاد لا تهتم بصحتك مع مناعتك الضعيفة التى يكون لها تأثير سء عليك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

يتوقع لك علماء الأبراج أن علاقتك بالحبيب ستكون أسوأ فى الفترة المقبلة، كذلك يمكن أن تحقق المزيد من النجاحات فى العمل، وذلك حسبما يتوقع خبراء الأبراج لك.

 

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مصر 365

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