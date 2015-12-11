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حظك اليوم برج الثور السبت 2015/12/12

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حظك اليوم برج الثور السبت 2015/12/12 حظك اليوم برج الثور السبت 2015/12/12

حظك اليوم لبرج الثور:

على الصعيد المهنى:

ستحتاج فى الفترة المقبلة إلى تعديل طريقة تعاملك مع من حولك، حتى تتمكن من إنجاز المهام الصعبة المطلوبة منك اليوم، كذلك سيتولى الأشخاص الآخرون مهمة التحكم فى كافة الأمور المحيطة بك، فمن الأفضل أن تهتم بما يخصك فقط وتبتعد تماماً عن اللغط المحيط بك.

على الصعيد العاطفى:

على الرغم من محاولاتك الدائمة التى تبذلها مع الشريك حتى يعود من جديد ويهتم بك، إلا أن جميع هذه الخطط تفشل فى النهاية.

ستضطر تجنب أى سوء تفاهم، لذا حاول أن تصبر قدر الإمكان لأنه بباسطة من تحبه لم يأخذ ما يكفى من الوقت لفهم موقفه منك حتى الآن، لكنه أصبح قريبًا جدًا من ذلك.

على الصعيد الصحى:

امنح صحتك اهتماما أكبر اليوم، لأن أوضاعك الصحية منذ فترة طويلة ليست على ما يرام، فحاول راء فحص روتينى حتى تطمئن على كل صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
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>لا تنتظر النتائج دون أن تقدم خططك للحلم الذى تسعى لتحقيقه، فكل شىء يحتاج منك الكثير من الوقت والتضحيات فلا تبخل على نفسك بها، كما أنه من الضرورى أن تجد مخرجا لكل الأزمات التى تمر بها فى الفترة المقبلة.

 

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مصر 365

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