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حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 2015/12/12

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 2015/12/12 حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 2015/12/12

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى:

تقف عقبة غير سعيدة أمامك، حاول تجاوزها، ولا تفكر فى الماضى كثيراً، فنجاحات الأمس لا يمكن أن تتباهى بها اليوم، حاول أن تخلق مجدك الحالى.

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

يدخل شخص إلى حياتك من المقربين، تقبل حبه بحذر، ولا تكرر أخطاء الماضى، احتفظ بقوة شخصيتك أمامه ولا تكن مستسلماً.

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:

تشفى من وعكة صحية، ويتطلب الأمر منك بعض الرياضة والحفاظ على القوة البدنية حتى لا تقع فى المرض من جديد.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

برج هوائى، ويصنف بـأنه ملك العلاقات، يتصف صاحبه بأنه يحترف التواصل مع الآخرين، وهو أيضا ذكى، وملم بكم هائل من المعلومات حول مجالات شتى من الحياة، وأدائه فى الحياة سريع، وذكى ويتمتع بسرعة البديهة.

ويحاول صاحب برج الجوزاء طوال الوقت رؤية الأمور من أكثر من منظور، ومراجعة كل الخيارات المتاحة، ويضع مقارنات مستمرة فى عقله بين المميزات والعيوب ليصل إلى ما يجعله راضيا ويحقق له التوازن النفسى.

وعن حظ برج الجوزاء اليوم ، يتوقع علماء الفلك خروجك عن المألوف، وقيامك بفعل يغضب الجميع اليوم، لا تتحجج بأعذار لا أساس لها من الصحة، وتأكد أن الصدق وحده هو الذى سينجيك.
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