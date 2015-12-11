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حظك اليوم برج السرطان السبت 2015/12/12

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حظك اليوم برج السرطان السبت 2015/12/12 حظك اليوم برج السرطان السبت 2015/12/12

حظك اليوم لبرج السرطان:

على الصعيد المهنى:
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>حاول الحفاظ على هدوئك الداخلى حتى تتمكن من حل المشاكل التى ستواجهك اليوم فى العمل، فهناك حالة من عدم الأمان والمواجهات غير المتوقعة التى تحدث بينك وبين زملاء العمل، لأنك لا تملك الحل الفورى والسليم لكل مشكلة تواجهك وبدلاً من ذلك قم بتكوين علاقات جيدة للوصول إلى ما تريد من أهداف فى العمل.

على الصعيد العاطفى:

تعيش حياة عاطفية سعيدة وتقضى أجمل الأوقات مع شريك حياتك، وسوف تقرران أن تسافرا سوياً فى رحلة ونزهة فى مكان ساحلى أو أحد الشواطئ لتقضى أوقاتاً سعيدة وتستمتع بالحياة، ويمكن أن تقضى أوقاتاً سعيدة أخرى بعمل وصفات طعام مع شريك حياتك.

على الصعيد الصحى:

تحسنت حالتك الصحية بشكل كبير، استغل هذا الأمر فى القيام بالأنشطة التى كنت ترغب فى تحقيقها منذ وقت بعيد، اذهب فى رحلة أو مغامرة، مارس الرياضة التى تحبها، قم بعمل الهوايات المفضلة لك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

يتوقع علماء الفلك والأبراج اليوم ، أن تعيش يوماً جيداً فى المجمل رغم بعض المناوشات البسيطة، إلا أن نهاية اليوم سوف تشهد أوقاتاً سعيدة، وقد تتلقى خبرا سعيدا قبل أن تنام يشعرك بالبهجة والتفاؤل وحب الحياة، لذا تفاءل، وكذلك ينصحونك بالاهتمام بصحتك العامة وتجنب السهر وشرب القهوة والشاى بكثرة لأنها سوف تضر صحتك بشكل كبير.

 

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مصر 365

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