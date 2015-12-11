حظك اليوم برج الحمل السبت 2015/12/12

حظك اليوم لبرج الحمل:

على الصعيد المهنى:

تواجه حروبا شرسة فى العمل من الزملاء المنافسين، كما أن هناك مزيداً من الضغوط التى تلقى على عاتقك، فكن حذراً مما يحاك حولك من مكائد، واعلم أن التركيز فى عملك ومهامك اليومية تساعدك على الإنجاز وتحقيق أهدافك بشكل عام، وحاول أن تكون متعاوناً برغم الصعوبات مع زملاء العمل، وقد حان وقت اتخاذ القرارات الهامة فى حياتك وفى عملك.

على الصعيد العاطفى:

تقابل حبا جديدا فى حياتك يعوضك عن الخسارات العاطفية السابقة، وإذا كنت متزوجاً فاعلم أنه يوم جيد فى علاقتك بشريك حياتك يقوى أواصر الحب والعلاقات بينكما، لذا خطط لقيام برحلة رومانسية مع شريك حياتك وجرب بنفسك روعة هذه اللحظات التى تقضيها مع شريك حياتك.

على الصعيد الصحى:

يجب أن تبتعد عن العصبية وتهتم أكثر بصحتك، لأن العصبية قد تسبب لك ضغوطاً نفسية وأمراضاً جسدية، فحاول أن تأخذ الأمور بشكل أكثر هدوءا، وكذلك اهتم بالتغذية السليمة جيداً، لأنها ستنعكس على أسلوب حياتك بشكل كبير.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

يتوقع علماء الفلك والأبراج لأصحاب برج الحمل ، أن طموحك الكبير سيكون عقبة لشخص يغير منك، فكن على حذر تام، وفى نفس الوقت كن متعاوناً مع الآخرين ولا تفترض سوء النية دائماً فى حديثك مع الآخرين، واحرص على إثبات نفسك بالأفعال والأقوال معاً حتى يصدق من حولك ما تقوله وتقوم به من أفعال.