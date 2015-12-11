أخبار عاجلة

وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى ليوم السبت 2015/12/12

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى ليوم السبت 2015/12/12 حظك اليوم برج الجدى ليوم السبت 2015/12/12

حظك اليوم لبرج الجدى:

على الصعيد المهنى:

هذا اليوم يوم "حظ وهنا" وسوف تحل معظم مشاكلك وستجد لها حلولا مرضية بالنسبة لك، لذلك ستحاصرك السعادة أينما تكون، فحافظ على استقرار مزاجك على هذا النحو وحاول أن تتخطى أى مشاكل على المستوى العملى.

على الصعيد العاطفى:

للأسف ستتعرض اليوم لمشاكل عاطفية كبرى، قادرة على أن تطيح بحالتك العاطفية رأسا على عقب، لكن إذا سيطرت على عصبيتك وحاولت التماسك من الممكن أن تتدارك الأمر وتنقذ ما يمكن إنقاذه.

على الصعيد الصحى:

من الممكن أن تتعرض لوعكات صحية بسيطة لأن حالتك النفسية المتدهورة وفقا لتدهور حالتك العاطفية من الممكن أن تؤثر سلبا عليك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

ستعيش أفضل أيام حياتك طوال الفترات القادمة على كافة المستوايات الصحية والعاطفية، لذلك حاول أن تستمتع بكل لحظة بها ولا تهدر أى وقت، لأنك ستعيش فترة من الاستقرار والهدوء النفسى، وهذا يتعارض مع طبيعة برجك المتقلب الهوائى.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى