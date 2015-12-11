حظك اليوم برج الجدى ليوم السبت 2015/12/12

حظك اليوم لبرج الجدى:

على الصعيد المهنى:

هذا اليوم يوم "حظ وهنا" وسوف تحل معظم مشاكلك وستجد لها حلولا مرضية بالنسبة لك، لذلك ستحاصرك السعادة أينما تكون، فحافظ على استقرار مزاجك على هذا النحو وحاول أن تتخطى أى مشاكل على المستوى العملى.

على الصعيد العاطفى:

للأسف ستتعرض اليوم لمشاكل عاطفية كبرى، قادرة على أن تطيح بحالتك العاطفية رأسا على عقب، لكن إذا سيطرت على عصبيتك وحاولت التماسك من الممكن أن تتدارك الأمر وتنقذ ما يمكن إنقاذه.

على الصعيد الصحى:

من الممكن أن تتعرض لوعكات صحية بسيطة لأن حالتك النفسية المتدهورة وفقا لتدهور حالتك العاطفية من الممكن أن تؤثر سلبا عليك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

ستعيش أفضل أيام حياتك طوال الفترات القادمة على كافة المستوايات الصحية والعاطفية، لذلك حاول أن تستمتع بكل لحظة بها ولا تهدر أى وقت، لأنك ستعيش فترة من الاستقرار والهدوء النفسى، وهذا يتعارض مع طبيعة برجك المتقلب الهوائى.