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حظك اليوم لبرج الأسد السبت 2015/12/12

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حظك اليوم لبرج الأسد السبت 2015/12/12 حظك اليوم لبرج الأسد السبت 2015/12/12

حظك اليوم لبرج الأسد:

على الصعيد المهنى:

تعيش يوماً رائعاً فى العمل بفضل ثقتك الشديدة فى نفسك وقدرتك على إنجاز المهام والمسئوليات الملقاة على عاتقك، لكن قد يكون الوقت مناسبا لأخذ يوم من الراحة أو على الأقل عدم العمل لساعات إضافية، كنوع من تجديد أفكارك أو تخفيف الضغوط النفسية التى تعيشها مؤخراً، وللراحة النفسية.

على الصعيد العاطفى

أنت ممتلئ بالثقة والطاقة والحيوية، يحبك الناس من حولك لصراحتك وأسلوبك الودود، واليوم أنت لديك وقت للاستمتاع بالحياة مع العائلة والأصدقاء، فأنت بعيد عن القلق وتستطيع تجنب التوتر الناتج عن الحياة اليومية بسهولة، وتعيش حياة جيدة مع شريك حياتك بسبب هدوئك النفسى الذى تعيشه اليوم الجمعة، استغل فترة تفرغك فى الذهاب فى إحدى الرحلات الترفيهية والرومانسية.

على الصعيد الصحى:

تعانى من مشاكل صحية بسبب برودة الجو، حاول أن تحافظ على نفسك قليلاً وتتجنب الأسباب التى تجعلك عرضة للمرض والانتكاسات، وتناول الخضراوات والفواكه الغنية بفيتامين "C" حتى تحافظ على صحتك من البرد والوقاية خير من العلاج.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

يتوقع علماء الفلك والأبراج أنك اليوم تشعر بإحساس رائع وصحتك جيدة وتشعر بالثقة، فأنت فى المقدمة فى العمل، ويمكنك أخيرًا البدء فى تطبيق أفكار جديدة، كما يتوقعون أنك سوف تعيش حالة من الرضا الداخلى عن كل أفعالك وأقوالك وكل ما تمر به فى حياتك سواء على المستوى الشخصى أو العملى.

 

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مصر 365

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