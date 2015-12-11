حظك اليوم وتوقعات الأبراج يوم السبت 2015/12/12

حظك اليوم برج الأسد السبت 2015/12/12

حظك اليوم لبرج الأسد:

على الصعيد المهنى:

تعيش يوماً رائعاً فى العمل بفضل ثقتك الشديدة فى نفسك وقدرتك على إنجاز المهام والمسئوليات الملقاة على عاتقك، لكن قد يكون الوقت مناسبا لأخذ يوم من الراحة أو على الأقل عدم العمل لساعات إضافية، كنوع من تجديد أفكارك أو تخفيف الضغوط النفسية التى تعيشها مؤخراً، وللراحة النفسية.

على الصعيد العاطفى:

أنت ممتلئ بالثقة والطاقة والحيوية، يحبك الناس من حولك لصراحتك وأسلوبك الودود، واليوم أنت لديك وقتاً للاستمتاع بالحياة مع العائلة والأصدقاء، فأنت بعيد عن القلق وتستطيع تجنب التوتر الناتج عن الحياة اليومية بسهولة، وتعيش حياة جيدة مع شريك حياتك بسبب هدوئك النفسى الذى تعيشه اليوم الجمعة، استغل فترة تفرغك فى الذهاب فى إحدى الرحلات الترفيهية والرومانسية.

على الصعيد الصحى:

تعانى من مشاكل صحية بسبب برودة الجو، حاول أن تحافظ على نفسك قليلاً وتتجنب الأسباب التى تجعلك عرضة للمرض والانتكاسات، وتناول الخضراوات والفواكه الغنية بفيتامين C حتى تحافظ على صحتك من البرد والوقاية خير من العلاج.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

يتوقع علماء الفلك والأبراج أنك اليوم تشعر بإحساس رائع وصحتك جيدة وتشعر بالثقة، فأنت فى المقدمة فى العمل، ويمكنك أخيرًا البدء فى تطبيق أفكار جديدة، كما يتوقعون أنك سوف تعيش حالة من الرضا الداخلى عن كل أفعالك وأقوالك وكل ما تمر به فى حياتك سواء على المستوى الشخصى أو العملى.

حظك اليوم لبرج الجدى ليوم السبت 2015/12/12

حظك اليوم لبرج الجدى :

على الصعيد المهنى:

هذا اليوم يوم "حظ وهنا" وسوف تحل معظم مشاكلك وستجد لها حلولا مرضية بالنسبة لك، لذلك ستحاصرك السعادة أينما تكون، فحافظ على استقرار مزاجك على هذا النحو وحاول أن تتخطى أى مشاكل على المستوى العملى.

على الصعيد العاطفى:

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>للأسف ستتعرض اليوم لمشاكل عاطفية كبرى، قادرة على أن تطيح بحالتك العاطفية رأسا على عقب، لكن إذا سيطرت على عصبيتك وحاولت التماسك من الممكن أن تتدارك الأمر وتنقذ ما يمكن إنقاذه.>على الصعيد الصحى:

من الممكن أن تتعرض لوعكات صحية بسيطة لأن حالتك النفسية المتدهورة وفقا لتدهور حالتك العاطفية من الممكن أن تؤثر سلبا عليك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

ستعيش أفضل أيام حياتك طوال الفترات القادمة على كافة المستوايات الصحية والعاطفية، لذلك حاول أن تستمتع بكل لحظة بها ولا تهدر أى وقت، لأنك ستعيش فترة من الاستقرار والهدوء النفسى، وهذا يتعارض مع طبيعة برجك المتقلب الهوائى.

حظك اليوم لبرج الحمل السبت 2015/12/12

حظك اليوم لبرج الحمل:

على الصعيد المهنى:

تواجه حروبا شرسة فى العمل من الزملاء المنافسين، كما أن هناك مزيداً من الضغوط التى تلقى على عاتقك، فكن حذراً مما يحاك حولك من مكائد، واعلم أن التركيز فى عملك ومهامك اليومية يساعدك على الإنجاز وتحقيق أهدافك بشكل عام، وحاول أن تكون متعاوناً برغم الصعوبات مع زملاء العمل، وقد حان وقت اتخاذ القرارات الهامة فى حياتك وفى عملك.

على الصعيد العاطفى:

تقابل حبا جديدا فى حياتك يعوضك عن الخسارات العاطفية السابقة، وإذا كنت متزوجاً فاعلم أنه يوم جيد فى علاقتك بشريك حياتك يقوى أواصر الحب والعلاقات بينكما، لذا خطط للقيام برحلة رومانسية مع شريك حياتك وجرب بنفسك روعة هذه اللحظات التى تقضيها مع شريك حياتك.

على الصعيد الصحى:

يجب أن تبتعد عن العصبية وتهتم أكثر بصحتك، لأن العصبية قد تسبب لك ضغوطاً نفسية وأمراضاً جسدية، فحاول أن تأخذ الأمور بشكل أكثر هدوءا، وكذلك اهتم بالتغذية السليمة جيداً، لأنها ستنعكس على أسلوب حياتك بشكل كبير.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

يتوقع علماء الفلك والأبراج لأصحاب برج الحمل يوم الجمعة أن طموحك الكبير سيكون عقبة لشخص يغير منك، فكن على حذر تام، وفى نفس الوقت كن متعاوناً مع الآخرين ولا تفترض سوء النية دائماً فى حديثك مع الآخرين، واحرص على إثبات نفسك بالأفعال والأقوال معاً حتى يصدق من حولك ما تقوله وتقوم به من أفعال.

حظك اليوم لبرج الحوت السبت 2015/12/12

حظك اليوم لبرج الحوت:

على الجانب المهنى:

على الرغم من أن أجواء العمل هادئة فى هذه الفترة إلا أنه من الممكن وقوع أزمات بسبب عدم تنظيمك الجيد للوقت، فما عليك هو إعادة ترتب أولوياتك بين المهام المطلوبة منك، لأنه من الأفضل أن لا تدع الوقت يمر دون الاستفادة منه، لأن هذا سيكون له تأثير على وضعك فى العمل.

على الجانب العاطفى:

اليوم هو موعد مناسب لمواعدة الحبيب، بعد فترة طويلة من الجفاء، وعليك أن تعود من جديد وتهتم بأدق تفاصيل حياته، لأن هذا سيكون له تـأثير إيجابى فيما بعد على علاقتكما.

على الجانب الصحى:

أوضاعك الصحية ليست جيدة، فمن الأفضل أن تبادر بالذهاب إلى الطبيب لكى يقدم لك النصائح الهامة الواجب اتباعها حتى لا تعرضها للحظر فيما بعد، كذلك يجب الاهتمام أكثر بالنوم، أو الراحة بشكل عام.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

فى الفترة المقبلة، يتوقع لك خبراء الأبراج، أن الظروف الصحية لك فى الفترة القادمة ستكون أفضل بكثير مما هى عليه الآن، خصوصاً أن كل الأمور تسير فى طريقها الصحيح.

حظك اليوم لبرج الدلو ليوم السبت 2015/12/12

حظك اليوم لبرج الدلو :

على الصعيد المهنى:

بعد فترات عصيبة عاشها أبناء هذا البرج سيكون ذلك اليوم فاتحة خير عليهم، فربما يستمعون إلى أخبار تحسن من حالتهم النفسية بشكل عام، وتكون بمثابة نقطة تحول على الصعيد المهنى ومن ثم يبدأون خطواتهم الأولى نحو النجاح.

على الصعيد العاطفى:

هدوء نسبى واستقرار سيسيطر على علاقتهم العاطفية فالطرف الآخر بعد فترات طويلة من التأرجح والعصبية سيشعر بانجذاب نحو أبناء هذا البرج مما سيرفع من حالتهم الرومانسية .

على الصعيد الصحى:

طبقا للمشاكل التى تعرض لها أبناء هذا البرج فى تلك الفترة، من الممكن أن يؤثر ذلك سلبا على حالتهم الصحية وسيفقدون جزءا كبيرا من تركيزهم، لذلك يجب أن يهتموا بالنهوض بحياتهم النفسية حتى يستطيعوا الهروب من أى أزمات صحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

الأيام القادمة ستكون أيام انتصارات لك سواء على المستوى العاطفى أو العملى، وستحقق جزءا كبيرا من أمنياتك وطموحاتك، وستصل إلى ما تمنيت .

حظك اليوم لبرج السرطان السبت 2015/12/12

حظك اليوم لبرج السرطان:

على الصعيد المهنى:

حاول الحفاظ على هدوئك الداخلى حتى تتمكن من حل المشاكل التى ستواجهك اليوم فى العمل، فهناك حالة من عدم الأمان والمواجهات غير المتوقعة التى تحدث بينك وبين زملاء العمل، لأنك لا تملك الحل الفورى والسليم لكل مشكلة تواجهك وبدلاً من ذلك قم بتكوين علاقات جيدة للوصول إلى ما تريد من أهداف فى العمل.

على الصعيد العاطفى:

تعيش حياة عاطفية سعيدة وتقضى أجمل الأوقات مع شريك حياتك، وسوف تقرران أن تسافرا سوياً فى رحلة ونزهة فى مكان ساحلى أو أحد الشواطئ لقضاء أوقات سعيدة وتستمتع بالحياة، ويمكن أن تقضى أوقاتاً سعيدة أخرى بعمل وصفات طعام مع شريك حياتك.

على الصعيد الصحى:

تحسنت حالتك الصحية بشكل كبير استغل هذا الأمر فى القيام بالأنشطة التى كنت ترغب فى تحقيقها منذ وقت بعيد، اذهب فى رحلة أو مغامرة، مارس الرياضة التى تحبها قم بعمل الهوايات المفضلة لك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

يتوقع علماء الفلك والأبراج اليوم الجمعة أن تعيش يوماً جيداً فى المجمل رغم بعض المناوشات البسيطة إلا أن نهاية اليوم سوف تشهد أوقاتاً سعيدة، وقد تتلقى خبرا سعيدا قبل أن تنام يشعرك بالبهجة والتفاؤل وحب الحياة، لذا تفاءل، وكذلك ينصحونك بالاهتمام بصحتك العامة وتجنب السهر وشرب القهوة والشاى بكثرة لأنها سوف تضر صحتك بشكل كبير.

حظك اليوم لبرج العقرب ليوم السبت 2015/12/12

حظك اليوم لبرج العقرب :

على الصعيد المهنى:

حالة من الهدوء بشكل عام سيتعرض لها أبناء هذا البرج، فبعد موجات الغضب والحزن العارمة التى تعرضوا لها جاء اليوم ليلتقطوا أنفاسهم قليلا ويبدأون حياة جديدة على المستوى المهنى .

على الصعيد العاطفى:

الغيرة مازالت تسيطر على أبناء هذا البرج، لكن بنسبة أقل عن سابق الأمر الذى سيجعل موازين علاقتهم العاطفية تتغير قليلا إلى الأفضل، لذلك يجب أن يستغلوا هذه الفترة حتى يمروا بهذه المرحلة العصيبة .

على الصعيد الصحى:

يجب أن تكون حذرا هذه الأيام وابتعد تماما عن الانفعالات والشد العصبى والتفكير طوال الليل والنهار حتى لا تتعرض لمشاكل صحية كبرى.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كافة المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستقف إلى جوارك الأيام القادمة.

حظك اليوم برج القوس يوم السبت 2015/12/12

حظك اليوم لبرج القوس:

على الصعيد المهنى:

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>الأوضاع فى العمل تغيرت بدرجة كبيرة فى الفترة الماضية على عكس ما كان فى الماضى، على الرغم من كل الأجواء السيئة التى مررت بها مؤخراً، إلا أنك حاولت الحافظ على أدائك قدر الإمكان، لأنك من نوعية الأشخاص المحبين للعمل وتقديم أفضل ما لديهم للعمل، كما أن إخلاصك سيكون له دور فيما بعد فى وضعك بالعمل.

على الصعيد العاطفى:

تحاول أن تتفادى منذ فترة طويلة حدوث أى خلافات مع الحبيب، إلا أن الأوضاع السيئة هى التى تفرض نفسها عليك، مما يؤثر على علاقتك بالحبيب، فما عليك هو أن تتخلى الحذر وتبتعد تماماً عن الأساليب الاستفزازية.

على الصعيد الصحى:

حاول أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان، ففى الشتاء يكون لديك فرصة كبيرة للإصابة بالأمراض، خصوصاً أنك فى المعتاد لا تهتم بصحتك مع مناعتك الضعيفة التى يكون لها تأثير سيئ عليك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

يتوقع لك علماء الأبراج أن علاقتك بالحبيب ستكون أسوأ فى الفترة المقبلة، كذلك يمكن أن تحقق المزيد من النجاحات فى العمل، وذلك حسبما يتوقع لك خبراء الأبراج.

حظك اليوم لبرج الثور السبت 2015/12/12

حظك اليوم لبرج الثور:

على الصعيد المهنى:

ستحتاج فى الفترة المقبلة، إلى تعديل طريقة تعاملك مع من حولك، حتى تتمكن من إنجاز المهام الصعبة المطلوبة منك اليوم، كذلك سيتولى الأشخاص الآخرين مهمة التحكم فى كافة الأمور المحيطة بك، فمن الأفضل أن تهتم بما يخصك فقط وتبتعد تماماً عن اللغط المحيط بك.

على الصعيد العاطفى:

على الرغم من محاولاتك الدائمة التى تبذلها مع الشريك حتى يعود من جديد ويهتم بك، إلا أنك جميع هذه الخطط تفشل فى النهاية.

ستضطر لتجنب أى سوء تفاهم، لذا حاول أن تصبر قدر الإمكان لأنه بباسطة من تحبه لم يأخذ ما يكفى من الوقت لفهم موقفه منك حتى الآن، لكنه أصبح قريبًا جدًا من ذلك.

على الصعيد الصحى:

امنح صحتك اهتماما أكبر اليوم، لان أوضاعك الصحية منذ فترة طويلة ليست على ما يرام، فحاول إجراء فحص روتينى حتى تطمئن على كل صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

لا تنتظر النتائج دون أن تقدم خططك للحلم الذى تسعى لتحقيقه، فكل شىء يحتاج منك الكثير من الوقت والتضحيات فلا تبخل على نفسك بها، كما أنه من الضرورى أن تجد مخرجا لكل الأزمات التى تمر بها فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 2015/12/12

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى:

تقف عقبة غير سعيدة أمامك، حاول تجاوزها، ولا تفكر فى الماضى كثيراً، فنجاحات الأمس لا يمكن أن تتباهى بها اليوم، حاول أن تخلق مجدك الحالى.

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

يدخل شخص إلى حياتك من المقربين، تقبل حبه بحذر، ولا تكرر أخطاء الماضى، احتفظ بقوة شخصيتك أمامه ولا تكن مستسلماً.

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:

تشفى من وعكة صحية، ويتطلب الأمر منك بعض الرياضة والحفاظ على القوة البدنية حتى لا تقع فى المرض من جديد.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

برج الجوزاء برج هوائى، ويصنف بـأنه ملك العلاقات، يتصف صاحبه بأنه يحترف التواصل مع الآخرين، وهو أيضا ذكى، وملم بكم هائل من المعلومات حول مجالات شتى من الحياة، وأداؤه فى الحياة سريع، وذكى ويتمتع بسرعة البديهة.

ويحاول صاحب برج الجوزاء طوال الوقت رؤية الأمور من أكثر من منظور، ومراجعة كل الخيارات المتاحة، ويضع مقارنات مستمرة فى عقله بين المميزات والعيوب ليصل إلى ما يجعله راضيا ويحقق له التوازن النفسى.

وعن حظ برج الجوزاء اليوم الجمعة يتوقع علماء الفلك خروجك عن المألوف، وقيامك بفعل يغضب الجميع اليوم، لا تتحجج بأعذار لا أساس لها من الصحة، وتأكد أن الصدق وحده هو الذى سينجيك.

حظك اليوم لبرج العذراء يوم السبت 2015/12/12

توقعات لبرج العذراء على الصعيد المهنى:

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توقعات لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:

>تقابل شخصا جديدا فى العمل، وتشعر بمنافسته لك، لا تقلق فالجديد دائماً يبدو مبهراً، ولكنه سيأخذ فترته وترجع الأمور إلى سابق عهدها.

تنفصل عن حبيب كانت لك معه علاقة طويلة، وتبدأ فى الدخول فى فترة حزن وتوهان، لا تستسلم وكن ممن يؤمنون بأن فرج الله قريب.

توقعات لبرج العذراء على الصعيد الصحى:

تبدأ فى تشجيع نفسك على اتباع نظام صحى متكامل، تشجع وأكمل الطريق حتى النهاية، ولا تجعل الرغبات والعقبات تقف أمام تحقيق أهدافك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

برج العذراء برج ترابى له صفات رقيقة تجعله يتربع على عرش الرومانسية، فهو أكثر الأبراج حساسية وذكاء عاطفى، وهو ملفت للأنظار وله جاذبية خاصة فثقته بنفسه وحماسته تجذب الآخرين إليه، وهو مبدع وعاطفى وكريم ومعطاء ويمتلك شخصية هادئة، تأسر من حوله، وهو شديد الإخلاص فى الحب ومتسامح، وعن حظ برج العذراء اليوم الجمعة، يقول علماء الفلك أن القدر يخبئ لك مفاجأة سعيدة، انتظرتها منذ فترة طويلة حتى ظننت أنها لن تأتى أبداً، أبشر واجعل القادم أفضل من الماضى، ولا تلوم الظروف على أى شىء.

حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 2015/12/12

توقعات لبرج الميزان على الصعيد المهنى:

يساعدك صديق مقرب على تجاوز محنة كبيرة، تقبل مساعدته، وحاول الخروج من المشكلة بأسرع وقت، واعتمد على التكتم فى جميع ما تفعله، حتى تصل إلى قرارك النهائى.

توقعات لبرج الميزان على الصعيد العاطفى :

الحب يطرق بابك، ولكنك لا تهتم به، لا تحاول التمادى فى تصنع عدم الاهتمام، ففى داخلك مشاعر نحو هذا الشخص ولكنك تحاول محاربتها بكل قوتك.

توقعات لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

تكتشف مرضا مزمنا أو وراثيا لم تكن تعلم عنه شىء، لا تجعل الصدمة تفقدك الأمل، واستعن بالأطباء لتتمكن من إكمال حياتك، دون أن يقف المرض أمامك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

برج الميزان برج هوائى يتمتع بحماسة كبيرة فى العمل والصداقة والحب، فهو أفضل صديق يمكن أن تحظى به، وصفاته المخلصة تجعله حبيب مثالى و"مضحى" حتى لو على حساب نفسه، وهو وقور ومعتز بأشيائه جداً، كما أن حياته يغلب عليها الصدق والنظام فى المنزل والعمل، وعن حظ برج الميزان اليوم الجمعة يرى علماء الفلك والأبراج أن كفة الميزان بدأت تتأرجح منك، لا تفقد إحساسك بالعدل والمسئولية، وأوفى بالوعد الذى قطعته لشخص تتجاهله منذ فترة طويلة الآن.

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