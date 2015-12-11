حظك اليوم برج الحوت السبت 2015/12/12

حظك اليوم لبرج الحوت:

على الجانب المهنى:

على الرغم من أن أجواء العمل هادئة فى هذه الفترة إلا أنه من الممكن وقوع أزمات بسبب عدم تنظيمك الجيد للوقت، فما عليك هو إعادة ترتب أولوياتك بين المهام المطلوبة منك، لأنه من الأفضل أن لا تدع الوقت يمر دون الاستفادة منه، لأن هذا سيكون له تأثير على وضعك فى العمل.

على الجانب العاطفى:

اليوم هو موعد مناسب لمواعدة الحبيب، بعد فترة طويلة من الجفاء، وعليك أن تعود من جديد وتهتم بأدق تفاصيل حياته، لأن هذا سيكون له تـأثير إيجابى فيما بعد على علاقتكما.

على الجانب الصحى:

أوضاعك الصحية ليست جيدة، فمن الأفضل أن تبادر بالذهاب إلى الطبيب لكى يقدم لك النصائح الهامة الواجب اتباعها حتى لا تعرضها للخطر فيما بعد، كذلك يجب الاهتمام أكثر بالنوم، أو الراحة بشكل عام.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

فى الفترة المقبلة، يتوقع لك خبراء الأبراج، أن الظروف الصحية لك فى الفترة القادمة ستكون أفضل بكثير مما هى عليه الآن، خصوصاً أن كل الأمور تسير فى طريقها الصحيح.