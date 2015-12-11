حظك اليوم برج الدلو ليوم السبت 2015/12/12

حظك اليوم لبرج الدلو:

على الصعيد المهنى:

بعد فترات عصيبة عاشها أبناء هذا البرج سيكون ذلك اليوم فاتحة خير عليهم، فربما يستمعون إلى أخبار تحسن من حالتهم النفسية بشكل عام، وتكون بمثابة نقطة تحول على الصعيد المهنى ومن ثم يبدأون خطواتهم الأولى نحو النجاح.

على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

>هدوء نسبى واستقرار سيسيطر على علاقتهم العاطفية، فالطرف الآخر بعد فترات طويلة من التأرجح والعصبية سيشعر بانجذاب نحو أبناء هذا البرج مما سيرفع من حالتهم الرومانسية.

طبقا للمشاكل التى تعرض لها أبناء هذا البرج فى تلك الفترة، من الممكن أن يؤثر ذلك سلبا على حالتهم الصحية وسيفقدون جزءا كبيرا من تركيزهم، لذلك يجب أن يهتموا بالنهوض بحياتهم النفسية حتى يستطيعوا الهروب من أى أزمات صحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

الأيام القادمة ستكون أيام انتصارات لك سواء على المستوى العاطفى أو العملى، وستحقق جزءا كبيرا من أمنياتك وطموحاتك، وستصل إلى ما تمنيت.

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