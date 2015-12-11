مقتل المسئول المالى فى تنظيم داعش إثر غارة بشمال العراق

>ذكر مسئولون فى إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما يوم الخميس أن المسئول المالى فى تنظيم داعش المعروف بإسم أبو صلاح، قتل فى غارة جوية شمالى العراق.

وجاء الإعلان عن مقتل أبو صلاح عبر تغريدة على موقع تويتر لبريت مكجورك، المبعوث الخاص لإدارة أوباما للتحالف العالمى لمكافحة داعش.

وكتب مكجورك يقول: "مؤكد: مقتل وزير مالية داعش أبو صلاح واثنين من زملائه ضمن حملة للتحالف لتدمير البنية التحتية المالية لداعش".

ووصف المتحدث باسم الجيش الأمريكى ستيفن وارن أبو صلاح بأنه أحد عناصر داعش الأكثر خبرة وكان ينتمى سابقا إلى شبكة القاعدة الإرهابية. وتردد أن أبو صلاح عمل لصالح التنظيمين وقام بتنسيق حركة المقاتلين والأسلحة والمعلومات نيابة عن داعش.

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