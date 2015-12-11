الشؤون الاجتماعية تطلق المرحلة التنفيذية للتحوّل نحو مفهوم الموارد البشرية

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية المرحلة التنفيذية للتحول نحو مفهوم الموارد البشرية تماشياً مع موافقة خادم الحرمين الشريفين على إطلاق "برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية" الهادف لرفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد بناء القادة من الصف الثاني.

ووجه وزير الشؤون الاجتماعية د. ماجد القصبي بالتحضير والاستعداد المبكر لخطة التحول والدعم الكامل لذلك، وبدأت الإدارة الجديدة فعلياً مرحلتها التنفيذية مع انتهائها من المرحلة التحضيرية، والتي شملت برامج تعريفية وتثقيفية، وأربع ورش عمل احتوت على إطلاق المشروع في الورشة الأولى، وعلى برنامج توعوي لمفهوم الموارد البشرية في الورشتين الثانية والثالثة، بينما تناولت ورشة العمل الرابعة مرحلة بدء التنفيذ.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد وافق على إطلاق "برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية"، وبدأ في تطبيق الفترة الأولى منه الشهر الماضي بشكل تدريجي لمدة عام، وتتولى وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الوزارات المستهدفة بالتطبيق خلال المرحلة الأولى ووضع ما يلزم من إجراءات تنفيذية لتحقيق أهداف البرنامج في الوزارات المستهدفة، ومناقشة الصعوبات خلال المرحلة الأولى لتنفيذ البرنامج والحلول المقترحة.