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مؤتمر صحافي لرئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات.. غداً

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مؤتمر صحافي لرئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات.. غداً مؤتمر صحافي لرئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات.. غداً
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م. جديع القحطاني

    يعقد رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية م. جديع بن نهار القحطاني غداً في تمام الساعة 11 صباحاً، مؤتمراً صحافياً في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية.ويتناول المؤتمر الصحفي الحديث عن عملية التصويت وفرز وإعلان النتائج والطعون وغيرها من موضوعات تتعلق بالانتخابات البلدية الحالية.

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