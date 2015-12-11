د. السديس وكبير السدنة يتفقدان مشروع تجديد رخام شاذروان الكعبة المشرفة

مكة المكرمة - خالد عبدالله

تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس برفقة سادن الكعبة المشرفة الشيخ د. صالح بن زين العابدين الشيبي ووكيله الشيخ د. عبدالرحمن بن صالح الشيبي امس بجولة تفقدية على مشروع تجديد رخام الشاذروان -الجدار السفلي للكعبة المشرفة - وجدار حِجر الكعبة المشرفة. وعقب الجولة أدلى د. عبدالرحمن السديس بتصريح قال فيه إنه انطلاقاً من التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله – شرُفنا بالوقوف على تنفيذ أعمال تغيير الجدار السفلي للكعبة المشرفة (الشاذروان) بالرخام الفاخر، وقد سرنا ولله الحمد أن العمل يسير وفق ما خطط له من جودة الأداء والالتزام بالتنفيذ في الموعد المحدد، رافعين بالغ الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين على ما يولي الحرمين الشريفين من عناية جليلة واهتمام بالغ ودعم غير محدود، كما نتقدم بالشكر والتقدير من الرئاسة ومسؤوليها لكبير سدنة بيت الله الحرام د. صالح الشيبي على تعاونهم البناء مع الرئاسة والذي نلمسه في كل مناسبة لأهمية وشرف عملهم الجليل وان التنسيق مستمر ومتبادل معهم في كل ما يخدم الكعبة المشرفة وشؤونها.