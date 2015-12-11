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أمير القصيم: المكفوفون فئة غالية علينا وتستحق الكثير من الرعاية والاهتمام

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أمير القصيم: المكفوفون فئة غالية علينا وتستحق الكثير من الرعاية والاهتمام أمير القصيم: المكفوفون فئة غالية علينا وتستحق الكثير من الرعاية والاهتمام

    التقى صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود امير منطقة القصيم في ديوان الامارة بمدينة بريدة ظهر أمس عددا من المكفوفين الذين قدموا للسلام على سموه، حيث رحب بهم سموه وأستمع الى مطالبهم واحتياجاتهم من خدمات صحية و خدمية باسمهم وبأسم جميع المكفوفين بالمنطقة .

وعبر سموه عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدا ان المكفوفين فئة غالية علينا تستحق الكثير من الرعاية والاهتمام في جميع المجالات سائلاً الله أن ينعم عليهم بالصحة والعافية وأن يخدموا دينهم ووطنهم لما يحبه الله ويرضاه. من جانبه قدم المكفوفون الشكر والتقدير لسموه الكريم على الحفاوة والاستقبال معبرين عن سعادتهم في لقاء سموه الذي استمع لهم ووعدهم بتذليل الصعاب التي تواجههم في جميع المجالات.

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