باحثان أميركيان يبرزان دور المملكة في مكافحة الإرهاب

الرياض – صالح الحميدي

نظم مركز الدراسات الأميركية بمعهد الدراسات الدبلوماسية أمس الأول حلقة نقاش حول "العلاقات السعودية - الأميركية ودور المملكة في مكافحة الإرهاب "- رؤية أميركية -، تحدث فيها كل من السيد برايان كاتوليس، زميل مركز التقدم الأميركي، الخبير في سياسات الأمن الوطني الأميركي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، والسيد مختار عوض، الباحث المشارك في فريق مركز التقدم الأميركي حول سياسات الأمن الوطني والدولي. وتناولت الحلقة جهود المملكة في محاربة الإرهاب على المستويين الدولي والإقليمي، وجهودها في إنشاء مركز مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة ودعمها لثقافة حوار الحضارات وإتباع الأديان، وغيرها من المبادرات السعودية لدعم التعاون الدولي لمواجهه الإرهاب مركزة على مستجدات العلاقات السعودية - الأميركية، كعلاقات إستراتيجية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية لتسهم في تحقيق المصالح المشتركة، كما تطرقت لمستجدات الاتفاق النووي الإيراني وأثره على مستقبل الاستقرار والأمن في المنطقة، خاصة أمن الخليج العربي، علاوة على التداعيات السلبية للتدخلات الإيرانية في دول المنطقة كالعراق وسوريا واليمن ولبنان، و دعم إيران لبعض الجماعات الإرهابية كحزب الله والحوثيين. حضر الحلقة عدد من أعضاء هيئة التدريس بمعهد الدراسات الدبلوماسية، وجامعة الملك سعود ومختصون من وزارة الخارجية وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقد أدار النقاش د. صالح بن عبدالله الراجحي المشرف على مركز الدراسات الأميركية بالمعهد.