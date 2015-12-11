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المفتي ورئيس مجلس علماء باكستان يناقشان سبل مكافحة الطائفية والإرهاب

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المفتي ورئيس مجلس علماء باكستان يناقشان سبل مكافحة الطائفية والإرهاب المفتي ورئيس مجلس علماء باكستان يناقشان سبل مكافحة الطائفية والإرهاب

    التقى رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر الأشرفي مع سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة.

وأوضح الشيخ الأشرفي في حديثه ل"الرياض" بأن لقاءه مع سماحة مفتي عام المملكة تطرق إلى قضايا الأمة الإسلامية بالتركيز على البحث عن سبل مكافحة الفتن الطائفية والإرهاب لاسيما فتنة داعش إلى جانب الأزمة السورية وقضايا اللاجئين المسلمين حول العالم، وقال إن سماحة الشيخ قد أوضح له خلال اللقاء بأنه يمكن التصدي للفتن الطائفية والإرهاب بإتباع تعاليم القرآن والسنة، كما تقدم سماحة آل الشيخ إليه بالشكر الجزيل على إعلان مجلس علماء باكستان لتأييده لموقف سماحته تجاه ضرورة مساندة تركيا في أزمتها الحالية التي تواجهها مع روسيا مؤخراً، وأشاد بجميع مواقف مجلس علماء باكستان التي تنصب في صالح الأمة الإسلامية والداعمة لمواقف المملكة.

ونقل الشيخ طاهر الأشرفي نصائح سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ التي وجهها إلى الشعب الباكستاني بشكل عام وشباب الجيل الجديد بشكل خاص بضرورة تجنب الفتن الطائفية وعدم الانضمام إلى الجماعات الإرهابية والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على طريق الهدى، ووصف الشعب الباكستاني بأنه شعب مسلم وشجاع ومحب للسلام.

وبهذه المناسبة جدد الشيخ محمد طاهر الأشرفي موقف مجلس علماء باكستان المؤيد لمواقف المملكة العربية تجاه قضايا الأمة الإسلامية، قائلاً بأن جميع مواقف المملك تمثل موقف الأمة الإسلامية بأكملها، لأنها تحظى بتأييد الشعوب الإسلامية. كما دعا الدول الإسلامية بالوقوف مع المملكة العربية السعودية وتأييد قراراتها الهادفة إلى حل مشاكل الشعوب الإسلامية.

وكان رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر الأشرفي قد زار مكتب سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتى عام المملكة بالرياض على رأس وفد يضم خمسة أعضاء من بينهم الشيخ زاهد قاسمي والشيخ د.راسخ كشميري والشيخ حافظ محمد أمجد.

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