15 نائبا مستقلاً يبدون موافقتهم على الانضمام لكتلة العدالة الاجتماعية

قال خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، إن كتلة العدالة الاجتماعية اتصلت بـ 15 نائبًا أبدوا موافقتهم على الانضمام لها، موضحًا أنه من المقرر أن تجرى اتصالات أخرى مع عدد من القيادات العمالية والحقوقية.

وأوضح عبد العزيز لـ" اليوم السابع"، أن الشخصيات المقرر فتح قنوات اتصال معها سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وإلهامى المرغنى نائب حزب التحالف الشعبى، وكمال عباس رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى، وكمال أبو عيطة.

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