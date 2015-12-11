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بالصور.. "حجاجوفيتش" ممثلا عن الشباب العربى بحفل جائزة نوبل للسلام

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بالصور.. "حجاجوفيتش" ممثلا عن الشباب العربى بحفل جائزة نوبل للسلام بالصور.. "حجاجوفيتش" ممثلا عن الشباب العربى بحفل جائزة نوبل للسلام
أقيم حفل تسليم جائزة نوبل للسلام بالعاصمة النرويجية "أوسلو" والذى تسلم خلاله "رباعى الحوار التونسى" الجائزة، بحضور الملك النرويجى "هرالد" وأعضاء العائلة المالكة والحكومة بالنرويج، بالإضافة إلى أهم الشخصيات الداعمة للسلام فى العالم.

ودعت اللجنة المنظمة للحفل الرحالة المصرى العالمى أحمد حجاجوفيتش، لحضور الحفل ممثلا عن الشباب العربى، فى حدث فريد من نوعه وذلك لدوره الكبير فى نشر السلام حول العالم، بعد إلقائه كلمة "حق الشعوب فى السلام" فى يوم السلام العالمى بالمقر الرئيسى للأمم المتحدة فى نيويورك، العام الماضى، ممثلا عن شباب العالم.

وشارك حجاجوفيتش أيضاً فى فعاليات حفلة جائزة نوبل للسلام للأطفال والتى تنظمها كل عام مؤسسة نوبل العالمية بحضور أميرة النرويج "ميت ماريت" و الفائزين بجائزة نوبل للسلام، تشجيعا للأطفال للإبداع و النبوغ.

يأتى هذا اللقاء لإتاحة فرصة الحوار المباشر مع الفائزين للاستفادة من خبراتهم و تجاربهم التى أهلتهم للحصول على أرفع جائزة فى العالم.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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